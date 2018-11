El 68% dels catalans considera que el franquisme va ser "negatiu" però un 22% també hi veu "coses positives"

La majoria dels catalans (68,5%) rebutja el franquisme i el considera una etapa "negativa" per a la història de Catalunya. Els votants de la CUP (94,4%), d'ERC (87,3%), de JxCat (79,3%), dels comuns (73,7%) i del PSC (66,6%) ho tenen clar. Però els dubtes es multipliquen entre els de Cs (38,1%) i els del PP (23,6%). De fet, per a la majoria dels votants de Ciutadans (51,1%) el franquisme va tenir "coses positives i negatives" i per a la majoria dels del PP o bé va tenir coses positives i negatives (48,7%) o bé directament va ser una etapa "positiva" per a Catalunya (23,5%).

Per al conjunt dels catalans, només el 3% creu que la dictadura va ser positiva (bàsicament votants del PP) i un 22,5% hi veu coses positives i negatives (bàsicament votants del PP i de Cs i un 25% dels del PSC).

No és habitual que el Baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) pregunti pel franquisme, però la polèmica per l'exhumació del cos del dictador i les diferents votacions que els darrers mesos s'han fet sobre la dictadura tant al Congrés dels Diputats com al Senat, són els arguments que, segons el director, Jordi Argelaguet, els han portat a incloure la pregunta al qüestionari.