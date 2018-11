Un 66% dels catalans i un 42% dels espanyols defensen un referèndum d'autodeterminació

El referèndum d'independència continua satisfent una gran majoria dels catalans (66,1%), segons una enquesta de GAD3 publicada a 'La Vanguardia'. Un mecanisme per desencallar la qüestió catalana que veuen amb bons ulls un 41,7% dels ciutadans d'arreu de l'Estat i que només la meitat d'espanyols rebutja (51,5%). Aquestes dades no tenen res a veure amb el que defensa la majoria del Congrés de Diputats, on PP, PSOE i Cs s'oposen frontalment al referèndum. La proposta de Pedro Sánchez, una reforma constitucional que permeti un nou Estatut a Catalunya, també genera consens: un 70% dels catalans ho veuen amb bons ulls, mentre que un 69% dels espanyols també ho aproven.

Una tercera opció és la negociació d'un nou sistema de finançament, avalada per un 67,7% dels catalans i per un 53,3% dels espanyols. Només un 18,1% dels ciutadans de l'Estat creuen que no cal fer res en relació a la qüestió territorial amb Catalunya. De fet, un 49% de la població creu necessari tornar a aplicar l'article 155, mentre que entre els catalans aquesta mesura només reuneix un 23% dels suports.

Pel que fa a l'àmbit judicial, la mesura que reuneix més consens a Catalunya és que els líders independentistes haurien d'abandonar la presó amb caràcter preventiu fins que se celebri el judici (71,8%). És també destacable que un 62,6% consideren que no hi va haver rebel·lió ni violència l'octubre de l'any passat, per bé que la percepció és diferent a la resta de l'Estat, on més del 62% –sense tenir en compte Catalunya– creu que sí que n'hi va haver. De fet, un 52% dels ciutadans espanyols veuen proporcionada la presó provisional.

Suports al referèndum entre PSOE, PP i Cs

Malgrat el rebuig al referèndum dels dirigents de PP, PSOE i Cs, segons l'enquesta de 'La Vanguardia', hi ha votants de les tres forces constitucionalistes que aproven aquest mecanisme. S'hi oposen un 70% dels simpatitzants del PP i Cs, mentre que només un 51% dels votants socialistes asseguren estar en contra del referèndum. Tanmateix, Sánchez és implacable a l'hora de dir 'no' a l'autodeterminació.

El líder socialista és, però, preferit a Catalunya respecte a Mariano Rajoy. Un 59% dels catalans creuen que la gestió de Sánchez és més "adequada" per resoldre el conflicte, i només un 10% opten per l'exlíder del PP. Els ciutadans espanyols, però, estan dividits: excloent Catalunya de les respostes, un 34% trien Sánchez, un 32% Rajoy i un altre 34% no es pronuncien.