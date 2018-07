El 62% dels catalans prefereixen millorar l'autogovern a la República, segons un sondeig a 'El Periódico'

Coincidint amb la primera reunió entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Quim Torra, 'El Periódico' publica aquest dilluns un sondeig del GESOP que conclou que la majoria de catalans, un 61%, demana negociar més autogovern amb l'Estat. En canvi, només un 21,5% dels enquestats prefereixen buscar la independència per construir una nova República.

Els ciutadans que diuen ser d'esquerres es mostren més partidaris de l'opció secessionista, un 34%, i són els que se senten només catalans. D'aquests, un 57,6% prefereix la independència, i només un 33,9% preferiria un camí negociador. L'enquesta, feta a partir de 525 entrevistes, es va fer entre el 2 i el 6 de juliol.

De l'enquesta del GESOP destaca que un 52,8% dels votants d'ERC són més partidaris de negociar més autogovern que de buscar la independència (un 38,5% dels consultats). En canvi, els que van votar Junts per Catalunya o la CUP a les últimes eleccions són més partidaris de la via independentista. Per ciutats, l'opció negociadora s'imposa a les altres. Els municipis de menys de 10.000 habitants són els que tenen un percentatge independentista més alt (31,6%), però sempre per sota de la via negociadora.