El 67,8% dels catalans veuen en el referèndum la via idònia per resoldre les relacions entre Catalunya i Espanya

Amb la mirada posada en l'incert escenari que sorgirà després de les eleccions del 10 de novembre, el partit que encapçala totes les enquestes i que va resultar vencedor als comicis de l'abril, el PSOE, manifesta que el referèndum no és una opció per resoldre la situació entre Catalunya i Espanya. Ara bé, aquesta "veritat incontestable" xoca de ple amb la valoració dels catalans: un 67,8% confien en el referèndum d'autodeterminació com la via idònia per resoldre l'atzucac del Procés.

Així ho recull l'enquesta òmnibus que el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) ha fet per a la Generalitat i en què, preguntant a la ciutadania sobre diverses opcions per "resoldre les relacions entre Catalunya i Espanya", el referèndum és la preferida, amb un 44,6% dels enquestats que s'hi mostren "molt d'acord" i un 23,2% que s'hi pronuncien "més aviat d'acord". És a dir, un total de 67,8% dels enquestats.

Per contra, només el 21,2% dels sondejats reneguen de l'opció d'una consulta a Catalunya per trobar una sortida al conflicte. Un 10,3% afirmen que hi estan "més aviat en desacord", mentre que un 10,9% asseguren que hi estan "molt en desacord". Respecte a la resta de preguntats, un 2,4% no hi estan "ni d'acord ni en desacord", un 6,2% afirmen que "no ho sap" i un 2,4% opten per no respondre.

Diàleg sense límits

Al mateix temps, el gruix dels enquestats (40,3%) opta per la política del diàleg i la negociació sense límits com la més necessària per resoldre la situació, mentre que un 36,3% s'afegeixen al diàleg tot i que amb un matís: dins del marc de la Constitució.

Per contra, la política de "mà dura" per part del govern de l'Estat a Catalunya tan sols rep un 4,8% dels suports. Ara bé, a l'altra banda, només un 11,3% advoquen per una política unilateral del Govern com a solució al conflicte. De la resta de sondejats, el 5,0% asseguren que no saben què respondre, i un 2,3% prefereixen no respondre.

No votar no sembla una opció

No obstant això, la via del referèndum a Catalunya no és l'única possibilitat que ofereix l'enquesta per resoldre el conflicte, sinó que n'inclou fins a tres més: un referèndum estès al conjunt de l'estat espanyol; la negació de qualsevol referèndum perquè "la unitat nacional espanyola no es pot votar"; i el rebuig a una votació perquè "la Constitució vigent ja ha resolt la qüestió satisfactòriament".

Són precisament aquestes dues últimes opcions, les relatives a no votar, les que arrepleguen una nova majoria. En aquest sentit, però, en contra. Segons el sondeig, el 67,2% dels catalans rebutgen l'afirmació que no s'hauria de celebrar cap referèndum perquè la unitat d'Espanya és inviolable. Si s'amplia el focus, s'observa que la resposta majoritària és "molt en desacord", amb un 47,0% dels suports, seguida de "més aviat en desacord", que aplega fins a un 20,2%. En canvi, tan sols un 18,4% creuen que la unitat d'Espanya no es pot votar, un 2,6% no hi estan d'acord ni en desacord, un 9,7% no ho saben i un 2,3 prefereixen no contestar.

Encara sobre la possibilitat d'eludir una votació, l'argument que la Constitució "ja ha resolt la qüestió" tampoc no satisfà el conjunt dels catalans, ja que un 64,6% s'hi mostren contraris. En concret, un 43,0% diuen estar-hi "molt en desacord", i un 21,6%, "més aviat en desacord". Així doncs, l'opció de no acudir a les urnes per resoldre el problema apel·lant a les sortides que ofereix la carta magna tan sols recull el 21% dels suports. Un 6,7% dels enquestats afirmen estar-hi "molt d'acord", i un 14,3%, "més aviat d'acord". Així, el 2,6% diuen no estar-hi "ni d'acord ni en desacord"; un 9,3% "no ho sap" i un 2,6% prefereixen no contestar.

Estendre el referèndum al conjunt de l'Estat

Tot i que no és l'opció preferida pels enquestats, la possibilitat d'ampliar el referèndum al conjunt de l'Estat no sembla tan mala idea per als catalans. Mentre que un 38,7% veuen amb bons ulls l'alternativa, un 49,2% dels sondejats s'hi manifesten en contra. Per tant, encara queda lluny de la majoria, tot i que per poc. Entre el bloc de contraris a la proposta, un 30,8% dels sondejats apunten estar-hi "molt en desacord", mentre que un 18,6% rebaixen la resposta a "més aviat en desacord". El 3,8% admeten que no estan "ni d'acord ni en desacord", un 6,2% indiquen que no ho saben, i un 2,3% opten pel silenci.

Sigui com sigui, el que s'extreu de l'enquesta òmnibus encarregada per la Generalitat és que una majoria notòria dels catalans veuen la via del referèndum com la millor opció per resoldre l'actual situació entre Catalunya i Espanya. Una xifra que, tot i que encara queda lluny, sintonitza amb la dada del 80% a què les forces independentistes i sobiranistes han apel·lat durant mesos a l'hora d'exigir una votació al país.

La divisió per partits

L'enquesta inclou un encreuament de dades per record de vot al Parlament de Catalunya i que permet advertir quines són les opcions preferides per als votants de cadascuna de les formacions amb representació parlamentària. Com era previsible, la fórmula del referèndum és la preferida entre els votants dels partits independentistes. Mentre que un 97,3% de l'electorat d'Esquerra tria el referèndum a Catalunya perquè els catalans decidissin quina és la relació que volen que hi hagi entre Catalunya i Espanya, és un el 96,0% del votant de la CUP qui comparteix la visió amb els republicans i un 95,1% de Junts per Catalunya. Els comuns també s'emmarquen dins d'aquesta premissa i un 85,8% d'ells advoquen per un referèndum.

Per contra, els votants del PP a Catalunya s'hi mostren a favor en un 40,0% i en desacord en un 46,7%. Uns paràmetres similars als que expressa l'electorat de Ciutadans, que advoca per un referèndum a Catalunya en un 31,1% mentre que un 66,7% s'hi mostren en contra. Pel que fa als socialistes, la possibilitat d'un referèndum a Catalunya convenç el 46,8% del seu elector i baixa fins al 40,3% els que s'hi pronuncien contraris.

A més, també són els votants independentistes els que demanen amb major insistència la resolució del conflicte a través d'una política de diàleg i negociació sense límits. Els republicans ho exigeixen en un 79,6%, seguit dels de JxCat, amb un 64,7% i de la CUP, en un 50%.

Però és l'elector de Catalunya en Comú qui més reclama la via del diàleg un 96,1%, d'entre els quals el 55,8% el reclama sense límits. El segueix l'electorat del PSC, que també reclama la via de la negociació (92,7%) tot i que especialment si és dins el marc de la Constitució (67,9%).





Ara bé, l'opció del diàleg d'acord amb els criteris de la carta magna és alhora la sortida preferida a ulls dels votants de Ciutadans, el 66,7% dels quals la demanen. També ho és dels populars, que ascendeixen fins als 73,3% dels seus votants. Ara bé, en aquests tres casos cal que sigui dins de la Constitució per a que es doni el diàleg.

La injustícia de la presó i l'exili a ulls dels catalans

El passat mes d'agost aquest diari va tenir accés a una altra enquesta òmnibus encarregada des del Govern en què es feia palès que el 70,3% dels catalans consideraven injustos la presó i l'exili dels dirigents independentistes que van fer possible l'1-O. En canvi, només un 17,6% dels sondejats opinaven que la situació dels polítics era justa, mentre que un 12,1% preferien no posicionar-se.

Al mateix temps, un 66,1% dels enquestats consideraven que en l'últim any la ciutadania de Catalunya ha vist reduïdes les seves llibertats individuals i col·lectives i els seus drets individuals, mentre que un 25,5% creien que no i un 8,3% no opinaven.