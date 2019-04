Els catalans veuen amb bons ulls la tasca de govern dels ajuntaments i els puntuen amb un 6

Mentre els partits segueixen batallant per tancar les llistes municipals de cara al 26 de maig, els ciutadans conclouen que la tasca de govern municipal els mereix una nota de 6,03%. Així ho recull el darrer Observatori de Política Municipal, publicat per l'Associació Catalana de Municipis (ACM), i que suposa un lleu increment amb respecte del sondeig elaborat l'any 2017 encara que no assoleix la puntuació del 2016 (6,11). "Hi ha molta confiança en la feina que fan els ajuntaments", ha celebrat el president de l'ACM, David Saldoni. I ha afegit: "La gent confia en la gestió i el bon govern que s'ha fet els últims anys".



L'estudi -realitzat a partir de 1.200 enquestes telefòniques i amb mostres proporcionals i representatives dels municipis catalans de totes les mides, amb excepció de Barcelona, que no hi formava part-, ha permès esbrinar que el 53,3% dels enquestats assegura confiar molt o bastant en el seu ajuntament i que, per tant, suma quasi vuit punts amb respecte de l'última anàlisi. Ara bé, son els veïns dels pobles de fins a 500 habitants els que més hi confien (90,8%). Pel que fa a la divisió per edats, són els majors de 65 anys els més satisfets.



La relació amb l'alcalde o alcaldessa



"La ciutadania valora bé la figura de l'alcalde o l'alcaldessa", ha manifestat Saldoni. I és que mentre que el grau de coneixement del batlle assoleix el 88,8% i és molt elevat en totes les franges d'edat, la confiança cap a l'alcalde o l'alcaldessa supera l'aprovat amb un 51,7% que la qualifiquen de "molt o bastant".



El bon govern i la resolució dels problemes; l'accessibilitat i proximitat i el fet de conèixer personalment el o la representant local són els motius principals que han portat els ciutadans a valorar positivament la gestió dels equips municipals. En el sentit contrari, la manca de millores, la percepció que el polític només pensa en interessos personals o que desatén el funcionament ordinari de la població són les preocupacions per les quals els habitants expressen opinions negatives o regulars vers els alcaldes/esses (el 30,2%).



I si històricament s'havia relacionat el grau de coneixement dels candidats amb la posterior confiança a les urnes a nivell local, l'estudi de l'ACM confirma que la confiança personal vers el candidat té un pes important (7,86%) a l'hora d'optar per l'elecció. No obstant això, els ciutadans manifesten que és el bon treball del grup municipal durant la legislatura anterior el que els fa decidir el seu sentit de vot (8,18). En tercer lloc, hi situen el posicionament de l'alcaldable sobre la relació entre Catalunya i Espanya.



El dret a decidir



Precisament el dret a decidir és una de les qüestions que introdueix l'enquesta. Els resultats no disten gaire de les darreres enquestes del CEO, i recullen que el 49,6% dels sondejats creu que sí, que Catalunya ha de ser un estat independent, mentre que el 39,5% dels ciutadans afirmen que no. En aquesta línia, són les poblacions de fins a 500 habitants les que donen un suport major a la independència (89,6%), així com els habitants entre els 18 i els 24 anys (55,4%). D'altra banda, les ciutats d'entre 50.001 i 100.000 són les menys partidàries de la independència, amb un 68,00% dels seus habitants en contra, i les persones amb més de 65 anys, que la rebutgen en un 57,1%.