Un centenar d'intel·lectuals andalusos signen un manifest per demanar un referèndum a Catalunya

Un centenar d'intel·lectuals andalusos han signat un manifest titulat 'Andalucía por el diálogo', on demanen un referèndum per a Catalunya. Al text, els signants demanen apostar per una resolució "per la via del diàleg" i, si fos necessari, de la "mediació" per acordar un referèndum "amb totes les garanties democràtiques". "Farem tot el que estigui al nostre abast per evitar que aquesta crisi es resolgui per una via recentralitzadora, repressiva i autoritària encoratjadora de posicions reaccionàries que no deixen de créixer en el marc europeu", afirma el manifest.

Entre els intel·lectuals que s'han adherit al text hi ha el poeta José Manuel Caballero Bonald, els escriptors Luis García Montero, Ángeles Mora i Juan de Loxa, l'exjutge Baltasar Garzón i el catedràtic de dret constitucional Javier Pérez Royo, els cineastes guanyadors d'un Goya Alberto Rodríguez i Benito Zambrano, els actors Juan Diego i Antonio de la Torre, el guionista Rafael Cobos i el músic Kiko Veneno, el grup Reincidentes i les cantautores Lara Bello i Lucía Sócam.

El manifest recorda que fa ja 40 anys de les manifestacions massives que es van viure a Andalusia per reivindicar als carrers que no volien ser "una regió" sinó "una nacionalitat històrica com la que més". "Vam conquerir el referèndum del 28 de febrer del 1980, vam ser els únics a reclamar-lo i vam superar les dures clàusules de l'article 151 de la Constitució", continua el text, que afirma que "40 anys després encara hi ha un deute amb el poble andalús, la seva memòria i el seu futur".

La situació actual a Catalunya, diu el text, posa de manifest aquesta realitat subjacent que ja es va viure a Andalusia, amb una "crisi del model territorial i la necessitat d'obrir un procés constituent o un nou pacte constitucional".