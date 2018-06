Cifuentes deixa plantada la jutge del cas màster i al·lega motius mèdics

L'expresidenta de la Comunitat de Madrid Cristina Cifuentes no ha acudit aquest dimarts a declarar com a investigada en el cas del màster al·legant motius mèdics, i la jutge que investiga aquesta causa ha decidit enviar un metge a casa seva per verificar si és cert.

Fonts jurídiques informen que ara Cifuentes serà citada el 23 de juliol a les 16.30 hores.

Falsificació de document públic i suborn

La jutge que investiga el cas havia citat avui Cifuentes a les 9.00 hores del matí com a investigada per delictes de falsificació de document públic i suborn.

La titular del jutjat d'instrucció número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, va mantenir ahir la citació malgrat la petició de Cifuentes que la seva causa passi al Tribunal Suprem, com també ha plantejat l'exdirector de l'Institut de Dret Públic de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) Enrique Álvarez Conde.

Ahir, la jutge va rebutjar remetre la causa al Tribunal Suprem perquè, de moment, no investiga cap aforat.

La jutge investiga Cifuentes per delictes que, a més de pena de presó, poden comportar la inhabilitació especial per a càrrec o ocupació pública, o almenys la suspensió.

La causa es va iniciar a partir de les suposades irregularitats detectades en el màster de dret autonòmic que Cifuentes va cursar a la Universidad Rey Juan Carlos, si bé la instrucció ha anat revelant noves anomalies que han ampliat la investigació amb tres peces separades al marge de la principal.

L'expresidenta, que va renunciar a l'ús del seu màster, atribueix totes les irregularitats a la universitat i defensa que va obtenir el títol legalment perquè va complir amb tot el que li va demanar el centre i tot el que exigia la llei.