Una cinquantena d'estudiants del Liceu esbronquen els líders de Cs en la seva arribada a l'auditori

Una cinquantena d'estudiants del Conservatori del Liceu de Barcelona s'han concentrat al vestíbul del centre contra l'acte que Cs organitza aquest dimecres a la tarda al seu auditori per commemorar els 40 anys de la Constitució espanyola. Els joves protesten per la cessió de l'espai per a un acte del president de Cs, Albert Rivera, amb la líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, i l'alcaldable per Barcelona Manuel Valls, però no bloquegen l'accés a l'auditori.

De fet, han anat apartant la seva protesta per facilitar l'accés als ascensors als assistents amb dificultats de mobilitat que no podien accedir per les escales. Han esbroncat el públic que arribava al conservatori al crit de "vergonya", "fora feixistes del Liceu", "us cremareu de tant estar cara al sol" i "Rivera, paga la coca". Alhora, han exhibit diferents pancartes en record de Roger Español, l'home que va perdre un ull per una pilota de goma de la Policia Nacional l'1-O.

Una desena d'agents dels Mossos d'Esquadra han fet un cordó per separar els manifestants del passadís d'accés poc abans de l'entrada de diputats i edils de Cs, Arrimadas, Valls i Rivera, que ha gravat amb el seu mòbil l'esbroncada amb què han estat rebuts. Rivera ha publicat les imatges a Twitter carregant contra els protestants. "La cara del nacionalisme contra la democràcia", ha escrit.

Celebramos #40AñosDeConstitución⁠ ⁠⁠ ⁠en Barcelona con @InesArrimadas y @manuelvalls y algunos pretenden que no tengamos derecho de reunión ni libertad para defender la igualdad y la unión. Esto es lo que he grabado: la cara del nacionalismo frente a la democracia. pic.twitter.com/fLbG7RIsJq — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 5 de diciembre de 2018

Els estudiants de música han corejat les seves proclames i s'han valgut d'instruments de percussió davant l'actitud, en general, impassible del públic. No obstant això, algun assistent els ha tornat els crits i els ha dedicat gestos ofensius.