Els partits independents dels municipis s'organitzen en una plataforma general

El municipalisme reclamarà també el seu lloc als òrgans comarcals i les diputacions a les autonòmiques. 54 municipis de nou comarques s'han integrat en la plataforma paraigua Independents de Catalunya per portar les "necessitats del poble" a òrgans superiors als ajuntaments i amb una aposta clara per la "descentralització del país". Ho ha explicat el president de la nova formació i alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga, en roda de premsa.

"Les llistes independents de poble som entre el 17% i el 20% de les que participen en les municipals", ha exposat. "Sembla que no existim mai", ha lamentat, i ha qüestionat que "persones que no han treballat en municipis decideixin què s'ha de fer als pobles i com s'han de gestionar les polítiques municipals". En aquesta plataforma, ha dit, hi cap qualsevol formació independent, sempre que sigui partidària del "dret a decidir" i que no sigui una "marca blanca" d'un partit més gran. Entre altres coses, la formació defensa un "canvi a la llei electoral amb llistes obertes i doble volta" i exigeix una "redistribució dels recursos públics i dels drets i deures de les administracions locals".

Ras i curt, la nova entitat aspira a ocupar un lloc en els òrgans supramunicipals per poder incidir en una presa de decisions que tingui en compte els municipis més petits i els partits minoritaris. "No tenim cap poder", ha lamentat al seu torn Bartomeu Baqué, alcalde de Bolvir: "A través d'aquesta plataforma podem participar en la Diputació i incidir en les decisions que es prenen sobre el territori", amb especial èmfasi en les "lleis d'urbanisme i governs locals".

"Els legisladors legislen des de lluny i no trepitgen el territori", ha exposat al seu torn Cristina Mundet, alcaldessa de Vilobí d'Onyar: "Defensem que la política es fa des de baix i des dels municipis s’ha d’impulsar cap a dalt". "Comencem a posar les eines perquè se’ns tingui en compte", ha conclòs.