Una cinquantena d'investigats pel suposat desviament de fons de la Diputació de Barcelona

Una cinquantena de persones estan citades a declarar com a imputades pel suposat desviament de fons de la Diputació de Barcelona a fundacions afins a CDC, entre altres destinataris. Segons informa l'agència Efe, així consta en una interlocutòria del titular del jutjat d'instrucció 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, el qual no descarta demanar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC) que s'imputi el diputat de JxCat Francesc de Dalmases.

El suposat desviament de fons de la Diputació s'hauria produït a través de subvencions fraudulentes a diferents fundacions com CATmón i Igman, administrades per De Dalmases. El jutge precisa que un cop la Guàrdia Civil acabi l'estudi de la documentació intervinguda i hagin prestat declaració la dotzena de nous imputats en relació amb els contractes a aquestes organitzacions, remetrà una exposició raonada al TSJC per si considera que hi a motius per obrir-li una causa.

Segons la Guàrdia Civil, De Dalmases va aconseguir 320.000 euros en subvencions suposadament fraudulentes de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona per a les dues fundacions afins a CDC amb factures duplicades i improcedents. La Diputació, en un informe remès recentment al jutge, admetia irregularitats en algunes de les subvencions, com viatges i contractes sense justificar, factures presentades després de cobrar-les, "laxitud" en l'aportació de comprovants i "indeterminacions" en els expedients.

Una de les irregularitats que la Diputació enumera en els seus informes és la relativa a diverses factures a nom de De Dalmases que haurien estat cobrades abans de la data d'expedició. Un dels expedients obeeix a una subvenció de 49.918 euros que la Diputació va atorgar, directament, a la Fundació CATmón per dur a terme un projecte de "consolidació de la internacionalització dels municipis" de Barcelona. La subvenció per a aquest projecte –que inclou les edicions de l'any 2015 de la revista Catalan International View– va ser atorgada de manera directa, malgrat les seves "indeterminacions", ja que no definia les activitats que calia fer ni "els resultats concrets que es pretenia aconseguir", manté l'informe.

En el marc d'aquesta causa, el jutge ha denegat per ara la pretensió de sis intendents dels Mossos d'Esquadra de personar-se com a acusació particular perquè els considera perjudicats pel contingut d'una llibreta intervinguda a un dels investigats, l'exdirigent de CDC Víctor Terradellas, en què classificava comandaments de la policia per la seva orientació política i sexual. El jutge apunta que es tractaria d'un delicte contra l'honor, de manera que la seva persecució requereix necessàriament la interposició d'una querella de l'ofès, i avisa que, abans de ser admesa, requeriria la certificació d'haver intentat celebrar sense èxit un acte de conciliació entre querellat i querellant.

Agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional van llançar el 24 de maig passat una operació a la Diputació de Barcelona i en diverses seus de la Generalitat per buscar proves del cas per ordre del jutge Aguirre i la Fiscalia Anticorrupció. L'objectiu era aclarir l'existència d'una presumpta trama de corrupció que entre el 2011 i el 2015 hauria desviat a diverses entitats més de dos milions d'euros per a projectes de cooperació i desenvolupament que no s'haurien arribat a dur a terme.