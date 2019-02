L'ANC anuncia accions ''més directes'' que suposin ''assumir riscos'' després de la tancada a la Comissió Europea

Després que una vintena de membres de l'ANC passessin aquesta nit a la seu de la Comissió Europea a Barcelona, la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, ha anunciat un ''canvi'' en les protestes ''típiques'' de l'ANC per anar cap a unes accions ''més directes'' que representin ''assumir riscos'', seguint sempre -això sí- els principis de la ''lluita no violenta i la resistència pacífica''.

Per Paluzie, la repressió política amb què considera que s'està convivint no ha de fer perdre els objectius polítics de l'entitat i per això, aposta per accions que permetin ''afeblir els pilars del poder de qui ens oprimeix''. A la sortida de la tancada, Paluzie ha assenyalat la UE com a ''còmplice'' de l'Estat "opressor i autoritari" i ha qualificat de ''vergonyosa'' la seva actitud. La presidenta de l'entitat ha assegurat que l'acció d'aquest dissabte ha ''molestat'' a la UE i ha institit que se seguirà molestant. Per Paluzie, cal mantenir-se ''ferms i determinats'' per ''reforçar'' l'objectiu de fer ''efectiva'' la independència declarada el 27-O.

La vintena de persones que han passat la nit a la seu de la Comissió Europea de Barcelona després de la mobilització de l'Assemblea per denunciar el trasllat dels presos polítics han abandonat l'edifici a les 11 del matí, tal com estava previst. El vicepresident de l'ANC, Pep Cruanyes, ha agraït les mostres de suport i ha reclamat que Europa sigui "fidel" als valors democràtics.

⬛⬜🔴 Parla @pep_cruanyes 👉Estem molt agraïts als activistes i als milers de persones que els han fet costat. L'acció ha estat un èxit i hem transmès el missatge. L'autodeterminació és un dret, no un delicte! Europa, sigues fidel als valors democràtics! #Makeamove! pic.twitter.com/2VskBwM9bp — Assemblea Nacional 🧭 (@assemblea) 2 de febrer de 2019

Abans, una cinquantena de persones s'han concentrat davant la seu de la Comissió per donar suport als que hi havien passat la nit. Alguns dels concentrats van passar tota la nit davant l'edifici, situat a la cantonada del passeig de Gràcia i el carrer Provença, i d'altres s'hi han anat afegint des de primera hora del matí per continuar reivindicant els missatges "Self-determination is a right, not a crime" i "Make a move" de la pancarta que s'hi va penjar.

Algunes persones s'han acostat a la mobilització aquest dissabte amb pancartes amb "Fake Justice" o "Judici a la democràcia" i estelades en una mobilització on el color groc, en suport als líders independentistes a la presó, també hi era present sobretot amb gorres i bufandes.