La ‘pesca’ d’ex del PSOE i el PP alimenta pugnes internes a Cs

L’avançament de les eleccions generals anunciat per Pedro Sánchez fa dues setmanes va agafar Ciutadans sense la maquinària electoral prou greixada. Albert Rivera està immers en una cursa a contrarellotge per confeccionar les llistes per a les municipals i autonòmiques, en un procés que s’està caracteritzant pels nombrosos fitxatges a fora del partit, sobretot entre els desencantats del PP i del PSOE. Ara, a més, haurà de compaginar-ho amb la formació de les llistes per a les eleccions espanyoles, per a les quals també busca noms reconeguts en les files dels dos rivals, a més d’independents. Però tot i el fort lideratge del president del partit taronja, els candidats oficialistes s’estan trobant en alguns casos més oposició interna de la prevista per la direcció.

El més polèmic dels fitxatges ha sigut el de l’exdirigent del PP a Castella i Lleó Silvia Clemente, en aquest cas com a candidata per presidir el govern autonòmic després de les eleccions del 26 de maig. El diputat per Valladolid Francisco Igea ha decidit fer el pas i presentar batalla a la candidata oficialista, i algunes veus reconegudes dins de la formació taronja, com el candidat a les europees Luis Garicano, han decidit donar-li suport, en un moviment que ha descol·locat els dirigents del partit.

Ahir Ciutadans va tancar la primera onada de les primàries autonòmiques i va proclamar tots els candidats oficialistes, entre els quals destaquen els actors Félix Álvarez, Felisuco, per Cantàbria, i Toni Cantó, que aspira a presidir la Generalitat Valenciana. El partit confia incorporar l’ex del PP José Ramón Bauzá com a candidat a l’alcaldia de Palma, i ja va anunciar aquesta setmana el fitxatge de l’exministre socialista Celestino Corbacho per engreixar la llista de Manuel Valls a l’Ajuntament de Barcelona. Mentrestant, de cara a les generals, el partit continua sondejant candidats del PSOE i del PP, com l’exministra socialista María Antonia Trujillo, que s’ha destacat en els últims temps per la seva oposició frontal a l’independentisme i ha arribat a demanar a través de Twitter el boicot als productes catalans. També ha confirmat el fitxatge de l’exdirector de la Policia i la Guàrdia Civil Joan Mesquida, del PSOE balear.

Risc de ser crossa

L’estratègia de fitxatges de Rivera passa per recuperar el centre amb incorporacions a dreta i esquerra. Es visibilitzarà també en el discurs de la formació taronja, que pretén diferenciar-se del PP en el terreny social i mantenir el cordó sanitari al PSOE. “No em veureu parlant de Franco ni de l’avortament. Jo vull parlar d’Espanya”, deia ahir en un acte a l’Hospitalet de Llobregat el líder de Ciutadans, que dissenya una campanya de marcat to nacionalista espanyol: “Jo primer soc d’Espanya i després de Ciutadans”, va reiterar. Rivera té una feina ingent per capgirar unes enquestes que el releguen a la segona posició del tripartit de dretes i que amenacen amb confirmar el seu paper de partit subaltern del PP, al costat de Vox, un risc idèntic al que corre Podem respecte al PSOE, i que revifaria la idea del bipartidisme imperfecte que els dos nous partits es van conjurar per trencar.

Podem prepara el retorn d’Iglesias per revifar les enquestes

Podem prepara el retorn de Pablo Iglesias, de baixa per paternitat, amb un gran míting que vol establir el marc de la campanya electoral cap al 28-A, en les quals la formació lila té el repte de capgirar unes enquestes que apunten a una forta baixada en benefici del PSOE. Iglesias ha tingut problemes per fer brillar les seves propostes, tapades per l’acció de govern de Pedro Sánchez, i busca diferenciar-se dels socialistes amb un discurs que apel·li als indecisos i els que dubten de si participar o no en les eleccions. Però les pugnes internes, sobretot a Madrid, amb Íñigo Errejón, li dificulten la tasca.