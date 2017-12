Ciutadans rebutja que Carme Forcadell torni a presidir el Parlament

"Votar a favor d'una persona que ha utilitzat la mesa de manera partidista i que fins i tot sembla que ha pogut cometre delictes desenvolupant el seu càrrec per no fer-ho d'acord a les normes de la cambra... Em sembla que seria difícil que Cs pogués donar suport a aquestes opcions". Així s'ha pronunciat aquest dilluns el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, preguntat sobre la intenció de Junts per Catalunya de proposar Forcadell perquè repeteixi com a presidenta del Parlament.

En roda de premsa a Barcelona, el secretari general de Cs ha anunciat que el seu partit es mantindrà "a l'expectativa" i deixarà la iniciativa a "altres partits que van presumint que tenen prou escons per formar govern", ha dit en referència a les formacions independentistes, guanyadores dels comicis en vots i escons.

La derrota de l'unionisme ha dut Villegas a reconèixer que el nacionalisme espanyol no podrà formar govern. Villegas ha dit que els nacionalistes estan "molt contents per haver guanyat les eleccions autonòmiques perquè era un repte important per a tots aquells que estem en contra de la separació de Catalunya". Malgrat tot, ha reconegut que tot i que durant la campanya van fer "tot el possible" perquè hi hagués un govern constitucionalista "els números no donen per a aquesta fórmula"."Estarem a l'expectativa, a veure si es pot formar alguna majoria", ha dit Villegas, que ha aconsellat "no donar res per fet".

Villegas ha assegurat que el seu partit encara no s'ha reunit per veure la postura que adoptaran davant la constitució del nou Parlament, que probablement serà el 20 de gener, quan s'hauran d'escollir els membres de la mesa de la cambra i la seva presidència.