El 80% dels ciutadans creuen que el govern espanyol no fa prou per combatre la corrupció, 24 punts més que la mitjana

A ulls de la ciutadania, la corrupció continua sent una assignatura pendent a l'estat espanyol. El baròmetre global del 2017 sobre aquesta qüestió que ha elaborat Transparència Internacional indica que el 80% d'espanyols consideren que l'actitud del govern espanyol contra la corrupció és "deficient" o "clarament millorable", una xifra que se situa 24 punts per sobre de la mitjana dels 119 països analitzats arreu del món.

Segons l'informe elaborat per aquesta organització no governamental, un 47% dels ciutadans creuen que la corrupció ha augmentat durant l'últim any, mentre que només un 15% pensen que ha disminuït. Els membres del govern i els càrrecs electes són els més assenyalats per part dels enquestats -una tercera part creuen que tots o la majoria d'ells són corruptes-, per bé que en surten més ben parats els policies o els jutges, que no consideren que ho siguin.

La influència de la classe alta

Segons les dades de Transparència Internacional, Espanya és un dels països europeus on més influència tenen les persones més riques en les polítiques públiques. Concretament, un 88% de les persones que han respost a l'enquesta creuen que això es així, per sobre de Portugal (85%), França (79%), Alemanya i el Regne Unit (77%).

De fet, un dels grans obstacles per a la lluita contra la corrupció és el temor a les possibles represàlies. Un 30% dels enquestats a Europa i Àsia Central temen les conseqüències de denunciar casos de corrupció. La societat espanyola, però, veu amb molt bons ulls actuar en cas que es detectin situacions irregulars. Un 72% creuen que el paper ciutadà pot servir positivament per combatre la corrupció i un 87% asseguren que invertirien un dia en un jutjat per aportar el seu testimoni per denunciar un cas.