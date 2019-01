Les claus del dia, per Antoni Bassas: "La pastanaga de Pedro Sánchez"

1. El consell de ministres aprovarà avui els pressupostos de l’Estat. Pedro Sánchez oferirà un percentatge d’inversió a Catalunya semblant al del nostre PIB. Aquesta és la bona notícia. La dolenta és que el 18% d’inversions no és cap concessió, és el que diu l’Estatut que li correspon a Catalunya durant 7 anys seguits i que s’ha incomplert sistemàticament tots els anys excepte el primer. Per això, els PDECat i ERC diuen que amb aquesta pastanaga no n’hi ha prou per aprovar els comptes de Sánchez.

2. El Tribunal Suprem ha demanat que traslladin els nou presos polítics a presons de Madrid a finals de gener. Per tant, el judici començarà a principis de febrer. Ernesto Ekaizer diu avui que podria començar el dimarts 5 de febrer.

3. Parlant de presos, ahir li va ser concedida la Medalla d’Or de la Generalitat a Carme Forcadell. La va recollir el seu marit, Bernat Pegueroles: “Ni la presó, ni l’exili, ni la repressió podran aturar la nostra ferma voluntat d’exigir tot l’aire per respirar”. També van rebre la Medalla d'Or Carles Viver i Pi-Sunyer i l’estudi RCR Arquitectes, d’Olot.

4. Vigileu el sobrepès, l’Hospital del Mar diu que d’aquí una dècada vuit de cada deu homes i la meitat de les dones seran obesos.

5. Un Barça ple de suplents i nois de planter va perdre ahir per 2-1 al camp del Llevant. Sort d’aquest gol de Coutinho (de penal) quan faltaven 6 minuts per acabar-se el partit, que fa més remuntable l’eliminatòria, dijous que ve, a dos quarts de 10 al Camp Nou.

6. Acabem amb art: el Chillida Leku, el museu amb obres d’Eduardo Chillida al caseriu familiar de l’escultor a Hernani (Guipúscoa) tornarà a obrir a l’abril, dirigit per la catalana Mireia Massagué.