La coalició d’ERC a l’Eurocambra obtindria tres escons i el PDECat cap, segons els últims sondejos

Ara Repúbliques, la coalició d’ERC, el BNG i EH Bildu, obtindria tres escons al Parlament Europeu en les pròximes eleccions, mentre que el PDeCAT es quedaria sense, segons els últims sondejos publicats per la cambra. Les projeccions també deixen sense representació el PNB, tot i que no tenen en compte una possible coalició amb Coalició Canaria i Compromís per Galícia, amb qui els nacionalistes bascos ultimen negociacions. L’última ronda d’enquestes estatals, publicada a principis de març, només donava un eurodiputat a Esquerra perquè no tenia en compte la coalició amb el BNG i Bildu, que no obtenien representació.

A Espanya les eleccions europees les guanyaria el PSOE, amb 19 escons, seguit del PP (13), i la coalició entre Podem, Equo i IU (10). Ciutadans seria la quarta força (9), seguit de Vox (5), que obtindria 2 escons menys que en l’última projecció, que n'atorgava 7 a la formació d’extrema dreta.

A diferència de les eleccions autonòmiques o estatals, a les europees Espanya es comptabilitza com a circumscripció única, de manera que els partits nacionalistes o més petits ja s'han agrupat, tradicionalment, en coalicions més àmplies per aglutinar més percentatge de vot. En els últims comicis europeus, el 2014, ERC es va presentar amb Nova Esquerra Catalana i Independents sota la coalició 'L'Esquerra pel dret a decidir', mentre que el PDECat (llavors CDC) es va presentar amb Unió, el PNB, Coalició Canària i Compromís per Galícia en la 'Coalició per a Europa'.

En aquesta ocasió els republicans es presenten amb Oriol Junqueras com a cap de llista i Diana Riba de número dos en la coalició 'Ara Repúbliques', en què també hi ha el BNG i EH Bildu. Al seu torn, el PDECat concorrerà sol a les eleccions del mes de maig amb l'expresident Carles Puigdemont encapçalant la candidatura, després que els demòcrates trenquessin la coalició amb el PNB, que sí que espera mantenir l'aliança amb Coalició Canària i Compromís per Galícia.

Al conjunt de l'Eurocambra, les projeccions publicades aquest divendres indiquen que el Partit Popular Europeu es mantindria com el grup majoritari amb 188 escons, amb l'Aliança dels Socialistes i els Demòcrates com a segon grup amb 142. Tant populars com socialistes guanyen 7 escons respecte a l'última ronda d'enquestes. En total, els dos grups majoritaris sumarien junts 330 escons dels 705 que tindrà la cambra sense el Regne Unit.

El tercer grup seria el dels liberals europeus amb 72 escons, seguit del grup de l'Europa de les Nacions i la Llibertat (ENF), on seuen partits com la Lliga Nord, que n'obtindria 61. Per darrere hi hauria els Conservadors i Reformistes Europeus (ECR) amb 53, els Verds/ALE amb 52 i l'Esquerra Unitària amb 49.