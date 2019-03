La coalició de Poble Lliure insisteix que no cedirà el xantatge de donar suport a un govern per frenar la dreta

Poble Lliure, Som Alternativa i Pirates de Catalunya han presentat avui la coalició que es presentarà a les eleccions espanyoles i que neix sota la consigna clara de no facilitar la investidura de cap govern que no reconegui el dret a l'autodeterminació i a denunciar caràcter autoritari de l'Estat. "No cedirem al xantatge d'empassar-nos els nostres objectius polítics o la repressió perquè ve la dreta, el nostre objectiu és aconseguir el màxim de diputats i no cedir a aquest xantatge", ha anotat Fachin, líder de Som Alternativa.

"No som nosaltres els que haurem de triar entre PSOE i Vox, qui ho haurà de fer és el PSOE, que haurà d'escollir entre la democràcia o la dreta o l'ultradreta, cal donar-li la volta a aquest xantatge", ha afegit l'exsecretari general de Podem. Aquesta candidatura, que es dirà Front Republicà, neix amb el compromís de no votar cap força espanyola que no defensi explícitament el dret del poble català a l'autodeterminació, la llibertat dels presos, el retorn dels exiliats, la defensa dels drets socials i la derogació dels articles 155 i 135. Les tres organitzacions justifiquen la presentació de la candidatura perquè consideren que "tenen l'obligació de combatre la situació d'opressió i abús que patim".

"Treballarem per una política de bloqueig i la nostra voluntat és tenir prou diputats per dir-li al que vulgui ser president que abordi el conficte català, si es configura el govern, treballarem per plantar-nos davant de qualsevol atac als drets socials", ha afegit Fachin. En aquest sentit, la candidatura participarà en la dinàmica parlamentària, tot i que el document a favor de fer el salt a Madrid que es va portar a votació en el consell polític de la CUP es defensava el contrari.

"Farem o aprovarem propostes socials contra l'oligarquia espanyola", ha assenyalat el portaveu de Poble Lliure, Guillem Fuster, que ha avisat que "la solució al conflicte polític que viu el nostre país no passa per aprovar uns pressupostos, sinó per convocar un referèndum d'autodeterminació".

Candidatura republicana

Muriel Rovira, de Pirates de Catalunya, ha explicat que és una candidatura "nítidament republicana entre independentistes i sobiranistes que reconeix l'1-O" després d'admetre que a la seva formació, com a Som Alternativa, "hi ha gent que és independentista i gent que no ho és, tot i que tothom comparteix el dret a decidir de Catalunya".

Fachin ha explicat que el nom de la candidatura, Front Republicà, obeeix al fet que "la monarquia brobònica és el referent d'aquest règim del "A por ellos" i el garant de la unitat de l'Estat contra una nació catalana que vol decidir el seu futur". Davant d'aquest escenari, el líder de Som Alternativa, ha sentenciat que "no hi ha equidistància possible, al règim del 1978 se l'ha de combatre".

Sobre la configuració de la llista, Fuster ha avisat que "no anem a fer fitxatges estrella, no serà una guerra de noms per fer la llista" i ha obert la candidatura a la incorporació de nous actors. Una llista que encara no s'ha tancat i que s'abordarà en un procés intern mentre es recullen els avals necessaris per poder presentar-se al Congrés.

Pel que fa a les conseqüències que pugui tenir la candidatura per Poble Lliure davant les crítiques de la CUP per no haver respectat la decisió de la militància de no fer el salt a Madrid, Fuster ha reiterat que "no es planteja cap escissió, sinó un debat polític". "Amb la CUP no hi cap conficte que ens portia pensar que hi hagi un trencament, tota la resta són especuacions", ha afegit.

Sigui com sigui, Fuster ha admès que veuen difícil que la CUP demani el vot per la seva candidatura. "No renunciarem a aconseguir el seu sport, però no forçarem a que prengui una decisió d'aquestes característiques", s'ha limitat a dir. La CUP aborfdarà la crisi interna en un consell polític nacional el proper 23 de març en què també decidirà el seu paper a les eleccions.