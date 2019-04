Colau es multiplica en campanya pensant en el 26-M

A la rambla del Carmel, a només cinquanta metres d’on els comuns celebraven ahir el seu míting electoral, Barcelona En Comú habilitava un estand per reivindicar l’obra de govern de l’alcaldessa Ada Colau amb fullets informatius. A poc més d’un mes de les eleccions municipals, la candidata dels comuns a la capital catalana prem l’accelerador per revalidar la victòria que va aconseguir fa quatre anys, conscient que totes les enquestes situen ERC, amb Ernest Maragall com a alcaldable, com a vencedora dels comicis. Colau, doncs, busca remuntar el vol.

La seva omnipresència en la campanya d’En Comú Podem també denota la proximitat de les eleccions, perquè està tenint un paper molt actiu que contrasta amb la seva poca implicació en les dues últimes eleccions generals o en els comicis al Parlament del 21-D, en què va tenir un perfil més que discret. Més enllà de l’acte preelectoral que va celebrar el partit el 6 d’abril a l’Hospitalet de Llobregat, i on va intervenir al costat dels candidats Jaume Asens i Pablo Iglesias, Colau ja ha pres part en dos actes en només quatre dies de campanya.

L’alcaldessa va obrir foc en l’acte d’inici de campanya a la plaça del mercat del Clot dijous a la nit i ahir va acompanyar Asens en el míting que va fer al Carmel per commemorar la proclamació de la Segona República Espanyola ara fa 88 anys i reclamar un referèndum sobre la monarquia. L’alcaldessa tornarà a pujar a l’escenari demà en un acte a Barcelona sobre educació amb la candidata d’Unides Podem, Irene Montero, a Nou Barris, un dels feus que van tenir un paper clau en la victòria de Colau fa quatre anys, però que el 21-D es va tenyir de taronja amb un vot anti-Procés.

L’alcaldessa també serà present a l’acte central d’En Comú Podem, que tindrà lloc el 24 d’abril i on desembarcarà Iglesias en el que serà el primer míting pròpiament de campanya del presidenciable de la formació lila. Però aquests quatre actes no seran els únics en què Colau participarà en la campanya. Està previst que en faci com a mínim un parell més a Barcelona. Fonts de la formació admeten que aquestes eleccions “són una primera volta de les municipals”.

Perfil discret el 21-D

La presència de l’alcaldessa de Barcelona en les últimes convocatòries electorals ha anat a la baixa. A les generals del 2015 va participar en cinc actes, però un any més tard, només en tres, tot i que l’aleshores candidat Xavier Domènech, que repetia com a cap de llista, va ser capaç de mantenir els dotze diputats que havia assolit un any abans i es va erigir en vencedor.

A les eleccions al Parlament que va imposar Mariano Rajoy, fruit de l’aplicació del 155, Colau només va intervenir en els actes d’inici i de tancament, tot i que finalment va participar en un tercer acte on no estava programat que ho fes per acompanyar el polític francès Jean-Luc Mélenchon i l’activista anglès Owen Jones. Un escàs protagonisme que l’entorn de Colau va justificar pel fet que Domènech ja era prou conegut i que la dedicació a l’ajuntament i als seus dos fills li ocupava tot el temps. Fonts del partit sí que van admetre, però, que Colau volia preservar l’ajuntament davant d’un possible mal resultat de la candidatura, com el que finalment va tenir.

Reivindicar l’agenda social

En la lluita per retenir el 20% de l’electorat que es calcula que passarà dels comuns als socialistes, Colau està carregant amb duresa contra els socialistes posant l’accent en l’agenda social i recordant que Barcelona és la ciutat amb més inversió social de l’Estat. En aquest sentit, a tots els actes en què participa denuncia que el president espanyol, Pedro Sánchez, ha incomplert el compromís de regular els preus dels pisos de lloguer per les pressions de les elits econòmiques i ho contraposa amb la seva lluita contra els pisos turístics o les multes imposades als bancs que mantenen habitatges buits.

L’alcaldessa també presumeix en tots els actes electorals d’haver prescindit d’Endesa per crear una empresa elèctrica pública o d’haver instaurat el dentista municipal per atendre les famílies més desafavorides. Unes mesures d’emergència social amb què aspira a capgirar els sondejos, que ara per ara la situen en segona posició.