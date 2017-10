Els col·legis i el sindicat de metges rebutgen el 155 perquè "posa en risc la convivència democràtica" a Catalunya

El Consell dels Col·legis de Metges i el Sindicat Metges de Catalunya han manifestat el seu "rebuig absolut" a l'aplicació de l'article 155, ja que asseguren que "posa en risc la convivència democràtica i pacífica de Catalunya".

En un comunicat conjunt, els metges reiteren el seu suport al Govern, al Parlament i als "representants escollits de manera democràtica i lliure" pels ciutadans i fan una crida "per trobar una solució política" a la "greu situació" política actual. Aquesta sortida, diuen, ha de "respectar la voluntat del poble de Catalunya, els principis democràtics i les nostres institucions", i hauria de tenir de base "el diàleg" entre tots els actors.

"Els metges i metgesses, com no pot ser d’altra manera, continuarem compromesos amb tots els ciutadans, vetllant per la seva salut", acaba el comunicat.

Treballadors del departament de Cultura només reconeixen l'autoritat de la Generalitat

Però els metges no són els únics que han carregat contra el 155. Els treballadors del departament de Cultura de la Generalitat només reconeixen l'autoritat "del President de la Generalitat de Catalunya, del seu Govern i de les institucions que ens representen", segons han fet públic en un comunicat aprovat ahir en una assemblea.

Els signants són treballadors del departament de Cultura i d'organismes adscrits, que es van reunir en "assemblea espontània" per manifestar "el seu rebuig a l'amenaça del Govern d'Espanya d'aplicar l'article 155 de la Constitució".

Una mesura que interpreten com "un atac gravíssim a l'autogovern de Catalunya i a les seves institucions legítimes", segons el text aprovat. "La cultura ens fa crítics, ens humanitza i ens cohesiona com a societat. Per aquests motius, no podem restar en silenci, ni permetre que aquest silenci pugui ser entès com una acceptació o una resignació", indica el comunicat.

"No tolerarem ser instrumentalitzats ni comptabilitzats com a part d'una majoria o minoria silenciosa. Per això, afirmem que només reconeixem l'autoritat del President de la Generalitat de Catalunya, del seu Govern i de les institucions que ens representen, que van ser escollides democràticament", conclou la nota.