La comissió bilateral Generalitat-Estat tractarà les "vies de participació per decidir el futur polític de Catalunya"

La comissió bilateral entre el govern espanyol i la Generalitat es reunirà dimecres vinent, 1 d'agost, a la tarda a Barcelona i tractarà les tractarà la "via de participació política democràtica dels ciutadans de Catalunya en decidir sobre el futur polític". Segons ha pogut saber l'ARA, aquest és un dels punts de l'ordre del dia de l'òrgan, que es reactivarà per primera vegada des del juliol de 2011. Entre els temes que es tractaran a la trobada també hi haurà la "situació política a Catalunya" en matèria de "drets i llibertats".

A banda,també es parlarà dels traspassos pendents, dels conflictes institucionals entre les dues administracions i altres temes econòmics, fiscals, d'infraestructures -com el compliment de les obres de l'AVE-, d'educació, lingüístics o d'acció exterior de la Generalitat. A nivell més formal està previst que s'aprovi de l'acta de l'última convocatòria i s'acordin les mesures que s'adoptaran a la resta d'òrgans bilaterals que pengen de la comissió: la comissió mixta de transferències, la d’afers econòmics i fiscals i la d’infraestructures

L'1 d'agost va ser la data que ja va oferir la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, al conseller d'Afers Exteriors i Institucions, Ernest Maragall, dilluns passat en una reunió a Madrid. Però el també president de la delegació catalana en la comissió bilateral, Margall, va assenyalar que primer volia tenir clar que es parlés de la situació dels presos polítics i exiliats i també de la possibilitat de celebrar un nou referèndum.

Per part del govern espanyol, la delegació estarà presidida per Meritxell Batet, ministra de Política Territorial i Funció Pública. Al costat de la ministra, formaran part d'aquest òrgan els secretaris d'Estat de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor; Hisenda, Inés María Bardón; Infraestructures, Pedro Saura, i Relacions amb les Corts, José Antonio Montilla. Completa aquesta delegació la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.