La mesa atura la comissió d'investigació demanada per Cs sobre "espionatge polític" per qüestions "tècniques"

Ciutadans va demanar ahir crear una comissió d'investigació sobre "l'espionatge polític" després que hagin aparegut en alguns mitjans informacions que apunten que els Mossos van espiar polítics de determinats partits, així com alguns periodistes i empresaris. El grup parlamentari majoritari a la cambra catalana, però, no ha presentat pla de treball per engegar aquesta comissió, segons han explicat fonts parlamentàries. Ciutadans, però, nega que per demanar l'admissió a tràmit d'una comissió d'investigació calgui presentar un pla de treball. "Per a l'admissió a tràmit no cal pla de treball ni objecte. El pla de treball està obert i es pot anar formalitzant", ha explicat la líder del partit taronja, Inés Arrimadas.

El portaveu del PP, Alejandro Fernández, ha criticat la manera com ha demanat aquesta comissió Ciutadans, perquè considera que s'han "precipitat". Fonts populars, de fet, aclareixen que el juliol passat es va reformar el reglament del Parlament i es va incorporar el requisit de presentar un pla de treball quan es fa la petició de crear una comissió d'investigació. La mesa ha donat més temps al grup parlamentari de Ciutadans perquè elabori el pla de treball necessari i totes les qüestions tècniques que no han presentat aquest dimarts. Sense tot això, segons explica PP i també el PSC, la mesa del Parlament no pot admetre a tràmit la petició de crear una comissió d'investigació.

Precisament, a part dels grups independentistes, el socialista David Pérez també s'ha abstingut en l'admissió a tràmit d'aquesta comissió d'investigació. Els socialistes han rebatut a Arrimadas que es basin en un article del reglament que ja no existeix perquè es va modificar en l'última reforma del reglament. Per això, la portaveu del PSC, Eva Granados, creu que el grup parlamentari de Ciutadans ha presentat una proposta que "no s'ajusta al reglament, perquè ells apel·len a un article del reglament que ja no existeix, perquè es va modificar". "Això ens porta a pensar que potser Ciutadans només vol el titular d'haver demanat la comissió d'investigació; a part de demanar-ho, s'ha de fer bé", ha explicat Granados.

Arrimadas, però, insisteix que la seva formació ha presentat una petició que "compleix tots els requisits" i que han sigut els partits independentistes els que s'ha entestat a aturar aquesta comissió, que pretén investigar suposats espionatges a polítics i altres personalitats a través dels Mossos d'Esquadra. "Això no és propi d'una democràcia i ho hem criticat sempre", ha afirmat Arrimadas. PP i PSC, tot i criticar que Ciutadans s'hagi "precipitat" a l'hora de demanar aquesta comissió, donen suport a la iniciativa.

Des de Junts per Catalunya, la diputada Gemma Geis, ha respost a les acusacions d'Arrimadas i ha aclarit que de moment no s'han plantejat el seu suport o no a la creació d'aquesta comissió. De tota manera, Geis ha volgut deixar clar que estan a favor "de qualsevol iniciativa que pugui suposar més transparència".

Per la seva banda, la diputada de Catalunya en Comú - Podem Elisenda Alamany també ha deixat clar que el seu grup no posarà pals a les rodes a la investigació d'aquest suposat espionatge perquè es tracta d'una qüestió de "transparència". Amb tot, Alamany ha criticat les formes com s'ha presentat la petició de creació d'aquesta comissió d'investigació. "Cs ens té acostumats a l'espectacle en temes que són delicats. No podem venir al Parlament a proposar comissions sense especificar per què les volem", ha lamentat la diputada de Catalunya en Comú - Podem.

"Estaven creant una autèntica Stasi a Catalunya"

El portaveu popular ha anunciat que demanaran una reunió amb el partit taronja i també amb el PSC per tal "d'elaborar de manera eficaç i sense precipitar-se un bon pla de treball". Alejandro Fernández considera que si no es fa d'aquesta manera, "podria ser contraproduent". Fernández ha comparat el possible "espionatge polític" amb el que feia la Stasi. "Els que s'omplien la boca [qualificant-se] de demòcrates, estaven creant una autèntica Stasi a Catalunya", ha criticat el diputat popular.