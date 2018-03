La comissió de garanties de Podem Catalunya tomba la candidatura de Xavier Domènech per liderar el partit

La comissió de garanties de Podem Catalunya tomba la candidatura de Xavier Domènech a la secretaria general del partit lila. En una resolució emesa aquest dijous, l'òrgan estima la impugnació de la llista que encapçala el cap de files de Catalunya en Comú perquè incorre en supòsits "d'incompatibilitat", i ordena al comitè electoral i l'equip tècnic encarregat de la pròxima Assemblea Ciutadana de Podem que retirin Domènech de la cursa per a la secretaria general. Fonts de llistes adversàries al líder dels comuns expliquen a l'ARA que només el comitè de garanties de Podem a nivell estatal pot revocar la decisió.

La resolució de la comissió respon a la petició d'impgnació de la candidatura de Domènech que havien fet el militant Lluís Romance i Celia Cánovas, senadora de Podem i també candidata a les primàries a Catalunya. Cánovas, de fet, ja havia presentat dilluns una sol·licitud d'impugnació davant del comitè electoral del partit. L'òrgan que vetlla pel bon funcionament de les eleccions, però, va desestimar la seva demanda.

Extralimitació de funcions

Fonts de la llista de Domènech rebaten a l'ARA que la comissió de garanties catalana "no té funcions ni competències" per resoldre aquesta situació. "S'ha extralimitat i no és la primera vegada", adverteixen. Tanmateix, des de la llista del coordinador general de CatComú elevaran una queixa a la comissió de garanties estatal perquè es pronunciï.