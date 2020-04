Els presidents autonòmics del PP carreguen contra la gestió de la Moncloa del covid-19 i reclamen "lleialtat"

Després d'un mes d'estira i arronsa, la comissió general de comunitats autònomes s'ha reunit aquest matí al Senat per analitzar la gestió de la pandèmia del coronavirus. Una comissió, però, que ha quedat molt descafeïnada i que s'ha acabat convertint en un cara a cara entre el PP i el govern espanyol, perquè a la reunió finalment només hi han assistit cinc presidents autonòmics dels disset totals i quatre d'ells són del PP. De fet, van ser els populars qui van proposar que aquesta comissió es reunís en plena epidèmia perquè el govern espanyol donés comptes de la seva gestió davant les comunitats autònomes.

La Generalitat ja va anunciar ahir que no enviaria cap representant a la comissió perquè considera que no és una trobada on hagin d'anar a donar comptes i perquè són contraris a què sigui una sessió presencial que va en contra de les mesures de confinament. Tampoc hi han assistit els presidents autònomics del PSOE, que hi han enviat un conseller dels seus respectius executius en la seva representació. Així doncs, només han estat a la cambra alta els presidents de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco; el de Múrcia, Fernando López Miras, i el de Ceuta, Juan Jesús Vivas, tots ells del PP, a més del president de Cantàbria (del PRC), Miguel Ángel Revilla. El vicepresident del govern gallec, Alfonso Rueda, ha excusat la presència del president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, qui ha assegurat que no ha pogut assistir per qüestions d'agenda.

Tots cinc han carregat contra la gestió del govern espanyol i, sobretot, s'han queixat de la poca coordinació amb les comunitats autònomes a l'hora de prendre decisions. De fet, han denunciat, per exemple, haver-se assabentat per la premsa del pla de desescalada del govern espanyol. Consideren que no s'han sentit escoltats durant les trobades que han mantingut amb el govern espanyol i, en concret, amb el president espanyol, Pedro Sánchez, durant les videoconferències de presidents autonòmics setmanals. "No ens han escoltat", ha dit el president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco. Una queixa que ha refermat en la seva intervenció el president de Cantàbria, que ha retret al govern espanyol la "recentralització" de l'Estat en la gestió de la crisi del coronavirus que, segons ha dit, no poden "admetre" ni els que són "simplement autonomistes" i ha afirmat: "M'he trobat devaluat com a president autonòmic". En la seva intervenció al Senat, Revilla ha admès que "el mando únic és imprescindible", però ha assegurat: "Els presidents autonòmics hem pintat zero".

Ayuso proposa una taula entre la Comunitat de Madrid i la Moncloa

En la mateixa línia s'ha expressat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha retret a l'executiu de Pedro Sánchez que hagi actuat de forma "lenta i sense estratègia" i ha assegurat: "Ens en vam refiar i ara me'n penedeixo". De fet, Ayuso ha afirmat que la seva comunitat autònoma ha sigut "lleial" al govern espanyol i ha preguntat al govern: "Aquesta lleialtat serà en les dues direccions?". Els populars no han posat en qüestió el comandament únic del govern espanyol en aquesta crisi, però han reclamat coordinació. Una petició que també ha fet el president de Múrcia, Fernando López Miras, que ha admès que a l'inici de la crisi, tot i les discrepàncies en la gestió, van optar pel "silenci", però que ara han decidit passar a l'acció per abordar la reactivació econòmica. "Ara ens hem d'asseure i pactar", ha dit.

De fet, els populars s'han mostrat molt crítics amb les mesures econòmiques que ha pres el govern espanyol per reactivar l'economia. Tot i haver acceptat abordar un pacte d'estat per a la reconstrucció econòmica i social, el cert és que les diferències entre PP i PSOE sobre com abordar la crisi econòmica són considerables i els populars han decidit jugar les seves cartes i ja ha advertit que no donarà suport a la línia que ha adoptat el govern per a reactivar l'economia. En aquest sentit, la presidenta madrilenya ha proposat una taula entre el govern espanyol i la Comunitat de Madrid per treballar per lar reactivació econòmica. "Si s'arruïna Madrid serà una catàstrofe social", ha advertit.

Per la seva banda, el conseller de governació pública del govern basc, Josu Erkoreka, ha tornat a carregar contra la centralització de competències que ha comportat l'aplicació de l'estat d'alarma i, per això, ha demanat que en la fase de desescalada s'aixequi aquest estat d'alarma. "No és bo que una aplicació abusiva de l'estat d'alarma acabi situant l'estat autonòmic en estat de xoc", ha advertit Erkoreka.

El govern espanyol farà reunions bilaterals per "concretar" la desescalada

Per la seva banda, la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias, ha assegurat que l'estat de les autonomies "ha respost raonablement bé" davant "l'esforç" que ha requerit la crisi del coronavirus. En la seva intervenció inicial a la comissió de les comunitats autònomes del Senat, Darias també ha demanat "enfortir lligams institucionals" entre les diferents administracions de l'Estat i, davant les crítiques dels representants autonòmics sobre com s'havien comunicat les mesures de desescalada, Darias ha explicat que el govern espanyol celebrarà reunions bilaterals amb les comunitats autònomes per "concretar el pla de desescalada". Així, ha dit que el govern espanyol es "coordinarà" amb cada una de les autonomies per gestionar aquesta etapa.

En aquest sentit, la ministra ha demanat també una "millor cooperació entre totes les institucions autonòmiques" i ha tornat a estendre la mà a les comunitats autònomes per al "diàleg" i "l'entesa" per avançar en la lluita contra el coronavirus. De tota manera i malgrat les crítiques dels presidents autonòmics populars, la ministra ha assegurat que en les últimes setmanes hi ha hagut un "consens que és major del que es diu" i per sobre del "soroll" que, assegura, s'intenta fer.

Carolina Darias ha estat la representant del govern espanyol que ha donat comptes de la gestió del govern espanyol. El PP (que va plantejar la comissió amb els vots a favor del PNB) havia reclamat que fos el president espanyol, Pedro Sánchez, qui comparegués en aquesta comissió i, per això, els presidents autonòmics del PP han carregat contra la seva absència. Els socialistes s'hi van oposar des del principi perquè consideraven que la proposta era "oportunista".

Els governs de les Illes Balears, de Canàries i de Melilla tampoc hi han enviat cap representant. Ara bé, tant el govern balear com el canari s'han excusat per qüestions de "força major" per les dificultats de transport. El govern de Melilla, a més, ha fet arribar el seu discurs per escrit. La comissió d'aquest dijous tampoc l'ha presidit el socialista Manuel Cruz (el president de la comissió) i el PSOE ha justificat la seva absència per una raó d'edat (és població de risc en la pandèmia de covid-19) i ha estat el vicepresident de la comissió, Alfonso Moscoso, qui l'ha presidit. A la reunió tampoc hi han assistit els senadors de JxCat i ERC.