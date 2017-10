Un altre relat penitenciari per ridiculitzar els Jordis a Soto del Real

Dies després la publicació a 'El Mundo' del reportatge titulat 'A les cel·les 203 i 213 dels Jordis a Soto del Real', en què es ridiculitzava Jordi Cuixart i Jordi Sànchez amb el relat de la seves suposades penalitats a la presó citant fonts penitenciàries –solen referir-se a sindicats de funcionaris de presons però també podrien ser càrrecs de l'administració penitenciariària espanyola–, avui el diari 'Abc' i l'agència Efe han difós una notícia del mateix to.

Segons aquest relat, també de "fonts penitenciàries", el company de cel·la del president de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, va demanar ser traslladat perquè no aguantava "la seva tabarra amb el tema de l'independentisme", que li suposava "una doble condemna", motiu pel qual la direcció de la presó ahir li va concedir el canvi.

El reclús en qüestió seria un 'pres de confiança', dels que es designen entre els que es comporten més bé –també solen proporcionar informació als funcionaris– per acompanyar els nouvinguts i que se solen caracteritzar per un bon caràcter, segons les esmentades fonts penitenciàries no identificades. Tot i aquest suposat bon caràcter, aquest pres hauria dit que "ja no podia més".

540x306 Jordi Cuixart i Jordi Sànchez agraeixen el suport de diputats i senadors dels partits sobiranistes, que van anar fins a la porta de l’Audiència Nacional / JAVIER BARBANCHO / REUTERS Jordi Cuixart i Jordi Sànchez agraeixen el suport de diputats i senadors dels partits sobiranistes, que van anar fins a la porta de l’Audiència Nacional / JAVIER BARBANCHO / REUTERS

Jordi Sànchez va ingressar a la presó de Soto del Real el 16 d'octubre juntament al líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, tots dos acusats de sedició per la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela.

Poc després d'haver ingressat a presó, Jordi Sànchez, segons 'El Mundo' va sol·licitar a un funcionari que el traslladessin a un altre mòdul perquè un pres li havia dit "Viva Espanya", però se li va explicar que on s'està no hi ha problemes per a la seva seguretat i, per tant, no hi ha motius per traslladar-lo a una altra zona: un relat que no encaixa amb la història publicada avui del company de cel·la al qual sí que s'hauria traslladat per la "tabarra independentista". En tot cas, la història del "Viva España" va ser desmentida per la defensa de Sànchez.

Des que va entrar a la presó el president de l'ANC ha enviat missatges a la ciutadania a través del seu advocat o de les xarxes socials. En un d'aquests missatges, de dijous, avalava que s'impulsés una assemblea de càrrecs electes a Catalunya que considerava "legítima" en cas que l'Estat "matés" el Govern i el Parlament.

De fet, la fiscalia va argumentar aquesta setmana en oposar-se a la seva excarceració que tant ell com Cuixart segueixen des de presó "cridant a la mobilització social per aconseguir de les autoritats catalanes la desconnexió forçosa de Catalunya".

Els líders de l'ANC i d'Òmnium Cultural van compartir mòdul en ingressar a la presó de Soto del Real, però després van ser separats: un és al mòdul 1 i l'altre al mòdul 4, i allunyats dels presos més famosos, com Jordi Pujol Ferrusola, Ignacio González i Gerardo Díaz Ferrán.

Cuixart i Sànchez estan reclosos en mòduls molt tranquils, amb presos primaris, és a dir que delinqueixen per primera vegada, amb alguns d'edat més avançada o amb interns en segon grau.

Ni a l'un ni a l'altre els van aplicar el protocol de prevenció de suïcidi i a tots dos els van sotmetre als tràmits habituals que es duen a terme per ingressar a la presó, han detallat a l'agència Efe fonts penitenciàries.