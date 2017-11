El jutge que es va oposar a la competència de Lamela es rebel·la també contra la presó de Sànchez i Cuixart

La secció segona de la sala penal de l'Audiència Nacional va decidir divendres que els líders d'Òmnium i l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, continuessin en presó provisional, en rebutjar els recursos de les defenses de tots dos dirigents de la societat civil. Però ho va fer sense unanimitat. L'alt tribunal ha publicat aquest dimecres la interlocutòria en què es decideix mantenir la mesura i que revela els arguments que fa servir la sala i que inclouen, entre altres, la consideració que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, hagi "fugit" de la justícia. El text, però, conté el vot particular del magistrat José Ricardo de Prada, que considera que no hi havia prou motius per enviar els Jordis a Soto del Real.

De Prada ja es va oposar en un altre vot particular a la competència de l'Audiència Nacional en el cas que acusa de sedició Sànchez i Cuixart per la seva participació en les protestes del 20 i 21 de setembre, abans del referèndum. I també considera que la mesura cautelar no és procedent en aquest cas perquè no està acreditat que la gravetat dels fets que s'imputen als acusats tingui prou certesa per tirar-la endavant. "La interlocutòria no està prou motivada", afirma el magistrat, i a més "no s'exposen raons concretes suficients sobre els riscos processals", que suposaria que els dos acusats seguissin en llibertat.

Segons De Prada, la interlocutòria no té en compte ni l'arrelament dels dos acusats ni la seva disponibilitat per assistir als jutjats. A més, tampoc es motiva "més enllà dels estereotips" el risc de destrucció de proves i de reiteració delictiva.

"Al meu entendre, ni per la gravetat en si dels fets entesos i valorats jurídicament, ni per les circumstàncies personals, comportament processal, ni per l'absència pronòstics negatius consistents i veritablement raonats relatius als riscos processals hauria haver-se mantingut la mesura cautelar de manera incondicional, quan podien haver-se establert mesures cautelars alternatives a la presó amb suficient previsible eficàcia per conjurar els possibles riscos existents, cosa que, en definitiva, fa la presó en tots dos casos innecessària, no idònia com a mesura i desproporcionada", conclou el magistrat.