Els comptes es presentaran al desembre

No hi ha cap negociació oberta ni amb els comuns ni amb el PSC, i encara menys amb la CUP. El Govern preveu aprovar el projecte de pressupostos d’aquí un mes, segons expliquen fonts de l’executiu a l’ARA, però les incògnites al voltant dels principals indicadors d’estabilitat pressupostària estan condicionant l’inici dels contactes amb l’oposició. La CUP ja ha descartat públicament donar suport als comptes del 2019 i la llista de possibles aliats continua reduint-se, un cop els socialistes també s’han negat a aprovar els pressupostos d’un Govern “que no ha renunciat expressament a la unilateralitat”. Totes les mirades porten, doncs, als comuns, malgrat que, de moment, no hi ha hagut més que un intercanvi general d’impressions.

Els pressupostos del 2017 -els últims a ser aprovats- van ser, en opinió de l’aleshores vicepresident i conseller d’Economia, Oriol Junqueras, “els millors possibles”, amb una despesa social al voltant del 75% del total. Però, per aprovar els del 2019, els comuns esperen molt més de l’executiu, tant per la banda de la despesa com dels ingressos.

Dels contactes informals que hi ha hagut fins ara, el Govern sap que hi ha, com a mínim, tres condicions. La primera, revertir les retallades del 2010. La despesa social és encara 1.000 milions inferior a la que hi havia abans dels ajustos del govern de CiU i, per tant, els comuns entenen que hi ha marge per recórrer. La segona, la fiscalitat. En especial l’impost de successions, “el més redistributiu” segons remarquen fonts del grup. I, la tercera, que l’aprovació dels comptes formi part d’un triple pacte, en què també s’afegeixin els de l’Estat i els de Barcelona.

El Govern està disposat a seguir avançant en la reversió de les retallades dins dels límits que imposa l’estabilitat pressupostària, però la fiscalitat no és, ara per ara, la seva “prioritat”. “No podem negar-nos a estudiar cap proposta, però el marge de millora de la recaptació és molt limitat”, explicava Aragonès ara fa un mes en una entrevista a l’ARA quan se li preguntava per successions. Tampoc entra dins dels plans negociar amb el PSOE els pressupostos estatals després que la Fiscalia hagi acusat per rebel·lió els líders del Procés.

Resoldre les incògnites

Els comptes estatals són, però, un dels principals cavalls de batalla per als comuns, que veuen com els 2.200 milions d’euros de més que rebria la Generalitat si s’aprovessin al Congrés anirien destinats directament a serveis socials. Fins i tot interessen per a Barcelona -segons expliquen algunes fonts a l’ARA-, que ha deixat 140 milions del seu pressupost sense cobrir pendent dels 100 milions compromesos amb Pedro Sánchez i dels 40 que arribarien de la Generalitat.

El conseller d’Economia s’ha trobat una vegada amb els portaveus econòmics de cadascun dels grups parlamentaris. I a tots els ha explicat el mateix, segons fonts consultades per l’ARA. L’objectiu de dèficit, actualment situat en el 0,1% del PIB, i la regla de despesa són els principals condicionants per elaborar els comptes. El PP manté, de moment, la capacitat de veto al Senat i s’oposa al fet que el dèficit de les autonomies se situï en el 0,3%, tal com planteja el PSOE. La Generalitat podria gastar aproximadament 500 milions més. Però l’obstacle més alt és la regla de despesa. La llei marca que no es pot incrementar la despesa per sobre del que ho faci l’economia. Per al 2019 això significa que no es pot passar del 2,7% (la taxa de creixement a mitjà termini del PIB). Només es podria superar aquest sostre si el Govern aconseguís “increments permanents d’ingressos”. Per exemple, apujant els impostos. I aquí és on els comuns insisteixen, de nou, en successions.

Economia encara treballa amb la resta de conselleries per acabar de quadrar els números, i es manté expectant a qualsevol canvi des de Madrid. Les negociacions, expliquen des de l’executiu, no s’afrontaran fins que hi hagi més certeses.

La Generalitat obre la porta a parlar amb el PSC i els comuns, conscient que el preu serà molt alt

