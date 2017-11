Els comuns afirmen que el PSC era un llast per al 21-D

Els comuns veuen en el trencament del pacte amb el PSC a l’Ajuntament de Barcelona una oportunitat per fer el sorpasso als socialistes a les eleccions del desembre. Catalunya en Comú-Units Podem vol aprofitar la ruptura per fer forat en l’electorat catalanista d’esquerres i entre les bases socialistes, que majoritàriament -segons la coalició- no aproven el suport del partit liderat per Miquel Iceta a l’aplicació de l’article 155, que ha suposat la intervenció de l’autonomia catalana.

Fonts dels comuns no amaguen que l’acord amb el PSC a Barcelona era un llast que els perjudicava electoralment perquè podien ser acusats de col·laborar amb els que han avalat la via de la repressió a Catalunya. Amb la voluntat de trencar la política de blocs entre els que han optat per la DUI i els que han defensat la suspensió de l’autonomia, ara la confluència pot tornar a fer gala de l’equidistància de què sempre ha fet bandera. “Per a la campanya ens va bé que hàgim trencat perquè si parlem de superar els blocs és difícil justificar que governem a la principal ciutat del país amb el PSC, que ha donat suport al 155”, asseguren a la coalició.

Que els partidaris de trencar amb el PSC s’imposessin -tot i que fos per un estret marge- als que defensaven la continuïtat de l’acord denota que la qüestió nacional ha tingut més pes que la social. “El pacte a escala de ciutat estava funcionant i ho demostra que el resultat fos molt ajustat, però el suport del PSC al 155 hi ha pesat més”, assenyalen les mateixes fonts. El candidat dels comuns, Xavier Domènech, va insistir ahir en aquest missatge -que s’anirà repetint durant la campanya-, afirmant que els socialistes responen actualment “poc” a “la tradició política del catalanisme d’esquerres”. Més dura va ser l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que no va revelar el sentit del seu vot però va assegurar que se sentia “plenament” identificada amb la decisió adoptada per les bases. “El comportament del PSC ha caigut com una bomba atòmica a Catalunya emparant l’onada repressiva que suposa tenir mig Govern a la presó”, va denunciar la coordinadora dels comuns. L’alcaldessa també va criticar el seu “viratge cap a la dreta”, amb Iceta fent-se fotos a les manifestacions espanyolistes amb els líders del PP i Ciutadans, Xavier García Albiol i Inés Arrimadas, o incorporant a les llistes exmembres d’Unió com l’exconseller Ramon Espadaler i persones vinculades a Societat Civil Catalana.

Bandera del referèndum pactat

Al marge del catalanisme d’esquerres -el mateix electorat que, malgrat tot, persegueix el PSC-, els comuns també volen captar vots d’independentistes desencisats amb el full de ruta del Govern després de constatar que la via unilateral no és efectiva i que cal sumar forces per reclamar un referèndum pactat. Una demanda que el PSC ja fa temps que ha renunciat a abanderar i que també compta amb el suport de Podem a l’Estat.