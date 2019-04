Asens: "Un govern del PSOE amb Ciutadans és un govern de dretes"

Conscients que gairebé un 20% dels seus antics votants es decanten per votar el PSOE per barrar el pas a la dreta, els comuns han denunciat avui la possible pinça entre socialistes i la formació taronja per frenar el vot útil a Pedro Sánchez el 28-A. En l'acte d'inici de campanya a la plaça Font i Sagué al barri del Clot de Barcelona, davant dues-centes persones, el candidat de la confluència, Jaume Asens, ho ha deixat clar en la seva intervenció. "En aquestes eleccions no es decidirà qui guanya sinó qui governa i serà un govern de progrés o un de dretes perquè un govern del PSOE amb Cs és un govern de dretes".

El cap de llista d'En Comú Podem ha augurat que el PSOE pactarà amb el partit d'Albert Rivera si sumen. "Si no li marquem el rumb miraran a la dreta, Pedro Sánchez és un camaleó polític i si pot triar escollirà Ciutadans", ha opinat després de recordar que "Ábalos i Batet ja han dit que no descarten pactar amb Cs i això ho sabem perquè és el que vol fer Jaume Collboni a Barcelona".

"És l'acord que volen les elits, la gran coalició de l'Íbex 35", ha afegit abans d'advertir que l'amenaça no ve de la dreta. "No hem de tenir por al tripartit de Colón, si no aquesta possible aliança" ha afirmat Asens, que ha remarcat que són l'unica garantia perquè hi hagi un govern progressista a l'Estat. "No serà el PSOE qui blindi les pensions, pugi el salari mínim o reguli l'eutanàsia perquè té les mans lligades als poderosos i sempre li tremola el pols quan s'ha d'enfrontar als bancs perquè li deu els diners de la campanya", ha etzibat el candidat.

"Ser socialista no és estar en consells d'administració és estar al costat de la seva gent plantant cara als grans grups econòmics", ha exclamat en un discurs sense concessions. L’objectiu no és cap altre que fer forat entre els votants socialistes per ajudar Podem a ser clau en la governabilitat de l’Estat i així poder condicionar el PSOE amb polítiques d'esquerres.

Després de guanyar amb Xavier Domènech com a cap de llista de manera folgada les dues últimes eleccions generals a Catalunya, els comuns afronten aquests nous comicis amb la voluntat de capgirar les enquestes, que auguren un fort retrocés per a En Comú Podem, que passaria dels 12 diputats que va assolir en tots dos comicis a una forquilla que es mou entre els 7 i els 9 escons.

Colau carrega contra el PSOE per no regular el preu del lloguer

La coordinadora dels comuns i alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha obert l'acte denunciant que cada cop que fan millores a la ciutat pugen els preus del lloguer que acaben expulsant els veïns del barri. "La primera mesura que ha de fer el nou govern de l'Estat és regular el preus del lloguer perquè no s'especuli amb un dret fonamental com és l'habitatge i com ja fan moltes ciutats europees", ha deixat clar Colau, que ho ha aprofitat per denunciar que el president espanyol no hagi complert aquest compromís perquè li han "tremolat les cames".

"Dins del PSOE hi ha gent que té el meu absolut respecte, però després hi ha l'aparell i per això cal que hi hagi una força del canvi perquè quan arriba l'hora de la veritat no es tiri enrere", ha etzibat Colau, que ha assegurat que "l'aparell vol governar amb Cs perquè res canvïi". "Si a Barcelona haguessin governat el PSC amb Cs seríem la ciutat amb més inversió social? Seríem referents en la regulació del turisme o haurien creat una empresa pública energètica?", s'ha preguntat Colau per alertar d'un possible acord entre aquestes dues formacions abans de recordar que la formació taronja ha votat en contra de totes aquestes propostes.

L'alcaldessa ha afirmat que en aquestes eleccions hi ha molt en joc, com regular el preu del lloguer, l'aprovació d'uns pressupostos socials o derogar la reforma laboral. "Tampoc volem tornar enrere, hem de decidir si retrocedim en drets i llibertats o anem enrere", ha remarcat en al·lusió a l'auge de dreta. Colau també s'ha referit a les clavegueres de l'Estat en la guerra bruta contra Podem per "fabricar proves" per intentar demostrar -sense èxit- el finançament del govern veneçolà a la formació lila. "Hem vingut aquí a canviar les coses i no tenim por perquè venim d'abaix i si alguna cosa sabem fer és resistir".

Gerardo Pisarello, número 4 de la llista, ha equiparat al candidat de Cs, Albert Rivera, amb "una mala còpia de Primo de Rivera" i també ha advertit que Sánchez es podria llençar als seus braços. Pisarello ha estat l'encarregat de carregar contra les forces independentistes per la seva proca predisposició a aplicar mesures socials. "El republicanisme és canvi social, de què ens serveix tenir un govern que es diu republicà i no és capaç de pujar els impostos a les grans fortunes o combatre el frau de les multinacionals?", s'ha preguntat Pisarello, que ha instat a passar de es paraules als fets.

Pisarello també ha carregat contra els independentistes que consideren que Espanya no és el seu problema i ha instat a teixir aliances amb forces de l'Estat per fer avançar Catalunya. "El que volem és que la bona gent d'Andalusia que pateix el trifachito sàpiga que ens tindrà en primera línia defensant els seus drets", ha afirmat. També ha carregat contra la monarquia "pels seus salaris mensuals de 20.000 euros" o per fer de "portaveu de l'extrema dreta el 3-O" per acabar exigint que aquesta institució se sotmeti a una consulta popular.