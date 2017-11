El comuns esperen trencar els blocs

Els comuns han posat tota la carn a la graella per millorar els mals resultats que van treure a les últimes eleccions al Parlament, en què només van aconseguir onze diputats. Ho fan presentant com a cap de llista Xavier Domènech, un dels principals actius del partit, que agafa el relleu de Lluís Rabell, un candidat poc conegut que no va complir les expectatives. A diferència de fa dos anys, l’altre gran valor de la formació, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, tancarà la llista i s’abocarà en la campanya, com també farà el líder de Podem, Pablo Iglesias, després de defenestrar la direcció catalana. Barcelona en Comú (BComú) ha agafat les regnes de la confluència per girar full de l’artefacte electoral que va suposar Catalunya Sí que es Pot, en què hi va haver desavinences constants entre ICV i Podem, amb la incorporació d’independents, com la portaveu Elisenda Alamany -un dels nous valors de la confluència-, i defugint de la política de quotes que els encotillava. Amb l’objectiu de trencar la dinàmica de blocs d’una campanya de nou molt polaritzada entre independentistes i constitucionalistes i de tornar a posar l’agenda social al centre del debat, els comuns volen fer forat en el catalanisme d’esquerres. El suport dels socialistes al 155 i l’entrada en la llista d’exmembres d’UDC i de representants de SCC deixa via lliure als comuns per ocupar aquest espai. També volen atraure votants independentistes desencantats amb el full de ruta del Govern. L’entrada a la candidatura del periodista Jaume Barberà, partidari de la independència però que refusa la via unilateral, és l’últim cop d’efecte per reivindicar el referèndum pactat que sempre han defensat.

MÉS DE 15 ESCONS

Fer un salt quantitatiu en el nombre d’escons catapultaria els comuns com una veu sòlida al Parlament per refusar la unilateralitat i també l’autonomisme.

MENYS DE 12 ESCONS

Obtenir els mateixos els resultats que va assolir CSQP seria un fracàs sever per a la confluència, que ha posat un dels seus grans valors com a cap de llista.

ENTRE 12 I 15 ESCONS

Tot el que sigui créixer i millorar els resultats que van assolir el 2015 consolidarà la confluència en una campanya polaritzada de nou.