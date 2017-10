Els comuns exigeixen a Collboni que es desmarqui del 155

La coordinadora de Barcelona en Comú es va reunir ahir al vespre per “iniciar el debat” sobre l’acord que tenen amb els socialistes per governar Barcelona. Entre les files del partit hi ha algunes veus molt crítiques amb el suport que tant el PSOE com el PSC estan donant a l’anunci del president espanyol, Mariano Rajoy, d’aplicar l’article 155 i suspendre les institucions catalanes. En un comunicat emès després de la trobada, la coordinadora va emplaçar “el PSC -i, en concret, el PSC de Barcelona- perquè rebutgi i es desmarqui clarament del suport al 155”. Els comuns volen que el líder dels socialistes a l’Ajuntament, Jaume Collboni, que també és el segon tinent d’alcalde, mostri la seva oposició al 155, com ja han fet “alguns alcaldes i alcaldesses del PSC”. Collboni -i la resta de regidors socialistes- tindrà l’oportunitat d’oposar-se a l’aplicació del 155 demà mateix, durant la celebració d’un ple extraordinari per debatre, precisament, sobre l’aplicació del polèmic article. Sigui com sigui, la membre de la coordinadora de BComú i tinent d’alcalde Laia Ortiz va avançar que la decisió de seguir o no amb el PSC es prendrà “en el marc dels espais de decisió de Barcelona en Comú”, és a dir, en assemblea.

PDECat i ERC ofereixen un “acord” a Colau

Al matí, abans de la reunió de la coordinadora, el líder del PDECat a l’Ajuntament de Barceloana, Xavier Trias, i el d’ERC, Alfred Bosch, van comparèixer junts per proposar a Colau un “acord de país” i garantir que no faran caure el govern de l’alcaldessa si aquesta trenca amb el PSC. “El que no pot ser és que la senyora Colau estigui governant amb uns senyors que són els inductors necessaris perquè s’apliqui el 155”, va dir Trias. Bosch, per la seva banda, va dir: “Si Collboni trenca amb el PSOE potser ens resultarà creïble, però ara mateix no ens resulta creïble”. Aquest acord podria tancar-se sense necessitat que les dues formacions entressin al govern municipal. Tot i així, la coordinadora de Barcelona en Comú va valorar com una “irresponsabilitat cap a la ciutat” l’oferiment de PDECat i ERC, “ja que respon a interessos partidistes que es posen per davant dels interessos de la ciutat”.