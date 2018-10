Els comuns mantenen Alamany a l’espera de l’èxit de la plataforma

Les tensions dins del grup parlamentari de Catalunya en Comú - Podem existeixen des de fa setmanes i la presentació de Sobiranistes, la plataforma amb què Elisenda Alamany vol alterar el rumb de Catalunya en Comú (CatComú), no ha fet més que confirmar-les. Ara, però, l’enfrontament és públic i el pols d’Alamany ha obligat els líders de l’espai a moure peça, tot i que amb prudència. Fonts consultades per l’ARA coincideixen que la direcció no té previst, per ara, destituir Alamany com a portaveu parlamentària. Sí que va reaccionar amb rapidesa al naixement de la plataforma: dimarts a quarts de vuit del vespre, mentre Alamany donava a conèixer el nou instrument polític, l’equip de coordinació de CatComú enviava un comunicat a tota la militància contradient-li els arguments. “Cap sector s’hauria d’apropiar del sobiranisme com a exclusiu”, defensa la coordinació, que apunta que els comuns són “l’espai que més ha innovat en les formes de participació política”. Rebatien així que no s’hagin superat els “vicis i inèrcies dels partits tradicionals” que denuncia Alamany.

El malestar de Colau, el seu entorn i ICV és evident, però davant les reivindicacions d’Alamany volen estalviar-se una decisió dràstica, que es podria interpretar com que s’anul·la la dissidència dins l’espai. Ahir en una entrevista a RAC1 la líder de Sobiranistesassumia els “costos” que pot tenir l’impuls de la nova plataforma, però es va mostrar convençuda del pas endavant. Els actors implicats van amb peus de plom a l’expectativa dels passos que facin els uns i els altres.

El to conciliador de la direcció, almenys públicament, contrasta amb la dura crítica que va llançar ahir la regidora a l’Ajuntament de Barcelona Gala Pin, molt pròxima a Colau. “Disfressat de sobiranisme, [aquest sector] fa moviments incomprensibles per a la gent comuna per ego i trepisme ”, va dir en una piulada, avalada per altres regidors de la capital catalana com Janet Sanz (ICV) i Eloi Badia.

Amb quins suports compta?

Un dels aspectes clau del pols, i del futur d’Alamany, serà la capacitat del nou moviment de condicionar el debat al partit, però ara com ara és difícil calibrar el pes intern que té la portaveu: el manifest no té signants, tot i que el seu diagnòstic ha rebut alguns suports explícits de dirigents dels comuns al territori, però també de persones vinculades a altres organitzacions -ahir Albano Dante Fachin, a través de Som Alternativa, va celebrar que s’obri el debat-. Les simpaties i els avals que hi ha dins dels comuns però no s’expressen públicament fan difícil endevinar la repercussió que pot tenir la plataforma.

On segur que Alamany està en minoria és a l’executiva, amb menys d’una desena de suports. El corrent Desbordem,amb quatre representants, celebra una assemblea dissabte per tractar la qüestió, però al seu perfil de Twitter és fàcilment identificable el suport a la plataforma abanderada per la portaveu. Precisament, l’executiva és l’espai en el qual la direcció l’ha convidat públicament a exposar les seves crítiques i, segons fonts consultades, també li han fet arribar personalment la invitació. L’entorn de la portaveu puntualitza que no és així, però que no tindria cap problema a assistir-hi. En principi dilluns que ve hi ha reunió d’aquest òrgan i caldrà veure com s’aborda la polèmica.

Que ahir al Parlament Alamany passés bona part del temps acompanyada del seu equip reflecteix la distància amb la resta de diputats. Fonts pròximes a la portaveu admeten que després de la destitució de Marc Grau, el fins dilluns coordinador del grup parlamentari i afí a Alamany, i de la presentació de la plataforma, arribar a un acord per reestructurar el grup parlamentari -pendent per la marxa de Xavier Domènech al setembre- queda encara més lluny. Temen que la mediació de Joan Josep Nuet fracassi i es consumi una “marginació” tan forta que porti Alamany a dimitir.