Els comuns demanen als partits sobiranistes que incloguin el referèndum pactat als seus programes electorals

La número 2 de la llista dels comuns a les eleccions del 21-D, Elisenda Alamany, ha proposat a ERC, JuntsxCat i la CUP acordar portar un mateix punt en el programa electoral en què les quatre formacions apostin per buscar un "referèndum pactat" a la propera legislatura.

"El referèndum pactat és una cosa irrenunciable. És irrenunciable no perquè ho digui Catalunya en Comú-Podem, sinó perquè hi ha una majoria social a Catalunya que l'avala i que, fins i tot, es troba en l'electorat del PSC, de Cs i del PP", ha defensat en una entrevista d'Europa Press.

Els comuns havien ofert als independentistes portar dos punts en comú en tots els programes: la derogació de l'aplicació del 155 i la petició de llibertat dels consellers i dirigents sobiranistes empresonats, i ara fan extensiva aquesta oferta a un tercer punt: el referèndum pactat entre la Generalitat i l'Estat.

Alamany exposa que la unilateralitat de l'independentisme s'ha demostrat com una estratègia "fracassada", i considera que fins i tot dirigents independentistes han admès els últims dies que la declaració de la República no va ser una estratègia encertada i que així s'ha vist perquè no s'ha pogut desenvolupar.

"Aquests 18 mesos han servit al final per anar molt cap endavant simbòlicament, però materialment s'ha anat 40 anys enrere pel que fa referència a l'autogovern", en al·lusió a l'aplicació de l'article 155 amb el que s'ha intervingut l'autonomia catalana.

Alamany defensa que tots els partits que concorrin als comicis han d'explicar com aposten pel "desbloqueig" de la situació política a Catalunya, i ofereix als independentistes fer un front comú al programa electoral amb el referèndum pactat.

Sumar el PSC

La número 2 de la candidatura de Xavier Domènech fins i tot planteja sumar el PSC a aquest punt comú del programa: "Crec que sobre el referèndum hauríem d'estar d'acord amb les forces no només independentistes, sinó també amb el partit socialista", encapçalat per Miquel Iceta.

Alamany retreu que tant els partits que donen suport al 155 com els que van impulsar la independència unilateral "els agrada viure en l'excepcionalitat democràtica" actual, i conclou que aquesta situació no és bona per a Catalunya i que el referèndum pactat és la proposta de consens que permet tornar a la normalitat.

"Sortim a guanyar"

Recorda que els 'comuns' van guanyar les dues últimes eleccions generals a Catalunya defensant la consulta pactada i avisa que volen repetir aquest desembre: "Vam sortir a guanyar. Entre altres coses perquè ja estem acostumats que les enquestes ens donen dades molt baixos i al final resulta que vam guanyar".