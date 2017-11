Els comuns prioritzen pactar amb ERC i PSC després del 21-D

La número dos de la candidatura de Catalunya en Comú-Units Podem, Elisenda Alamany, ha explicat aquest dimecres que la coalició prioritza pactar amb ERC i PSC després de les eleccions del 21-D. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la dirigent dels comuns ha afirmat que l'aposta és sumar amb qui posi el dret a decidir al centre dels objectius, i amb qui reclama que es tornin a fer polítiques socials, en la línia del que ja havia admès a l'ARA el seu cap de llista, Xavier Domènech.

"Aquí podem trobar ERC i el PSC", ha afegit aquest dimecres Alamany. Això sí, també ha insistit que, per pactar amb aquestes dues formacions, tant republicans com socialistes hauran de "decidir quin projecte polític volen". La número dos de Catalunya en Comú-Units Podem ha presentat la seva formació com una "garantia de diàleg" per "construir ponts" i sortir del "bucle" dels dos "blocs desiguals".

Alamany ha especulat que el PSC tindrà "problemes" per definir, per exemple, quin model de política educativa proposa, tenint en compte que concorre amb Ramon Espadaler -líder de l'antiga Unió- com a número 3 de la llista per Barcelona. També ha criticat certes polítiques socials de Junts pel Sí, avalades per ERC. Amb tot, la dirigent dels comuns ha insistit que no descarta una aliança amb republicans i socialistes, però sempre que posin "l'agenda ciutadana al centre". "En aquesta clau podrem arribar a acords de Govern", ha reiterat.



La seva candidatura, ha explicat, aposta per revertir les retallades i eixamplar el sobiranisme per aconseguir un referèndum acordat amb l'Estat. "Del PP no es desconnecta", ha argumentat, i ha afegit que no es pot esperar "un dia D" ni tampoc sotmetre l'agenda catalana a un "desbloqueig final" que no arribarà per art de "màgia".