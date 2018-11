Els comuns avisen que no avalaran uns pressupostos que siguin un "pegat processista"

Tot i que les negociacions pels pressupostos de la Generalitat no s'han engegat formalment, els comuns comencen a posar-hi condicions. En una entrevista a l'agència Efe, la presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú-Podem, Jéssica Albiach, ha advertit que no avalarien uns pressupostos que siguin un simple "pegat processista", i ha urgit el Govern a plantejar una proposta ara mateix, sense posar en marxa un "'pressing' comuns" per aconseguir el seu suport als comptes.

Albiach ha demanat al Govern presidit per Quim Torra que estableixi "quines són les seves prioritats" i abandoni la "lògica processista" si vol seure a negociar amb els comuns, perquè ara els grups independentistes estan "molt entretinguts amb les seves estratègies contradictòries". "No s'acaben de posar d'acord", ha assegurat, cosa que implica que les negociacions sobre els pressupostos, que segons ha dit encara no s'han iniciat, ja vagin "tard".

Catalunya en Comú-Podem és el grup parlamentari cap on més miren les forces que donen suport al Govern, JxCat i ERC, per aprovar els pressupostos del 2019, després que la CUP hagi anunciat que no pensava donar suport a uns comptes "autonomistes". Les divergències en el bloc independentista, segons Albiach, generen "frustració i desorientació" en la ciutadania, perquè d'una banda "parlen d'un Consell per la República" i, d'una altra, "es manté la legalitat".

Encara que des del Govern es promogui un "'pressing' comuns" com el que en el seu moment es va dur a terme per generar un clima de pressió sobre la CUP per aconseguir el seu suport a pressupostos anteriors, Catalunya en Comú-Podem mantindrà les seves condicions, ha assegurat Albiach. Així, els comuns "s'asseuran a parlar" si el Govern elabora una proposta de "pressupostos socials" i s'obre a "promoure un diàleg real" per "buscar solucions i alternatives democràtiques" a l'actual situació política.

"Per posar pegats processistes que no ens busquin", ha advertit la líder dels comuns al Parlament, que ha defensat arribar a un "pacte de claredat" entre partits i entitats socials que posi damunt la taula una proposta de referèndum que pugui tenir "reconeixement internacional" i que es pugui negociar amb l'Estat.

"No participarem en pegats processistes, però si es promou un diàleg real per buscar solucions i construir alternatives democràtiques davant la situació d'excepcionalitat que tenim i, d'una altra banda, es preparen uns pressupostos socials que contrarestin les retallades i redistribueixin la riquesa, perquè també parlem d'una reforma fiscal, ens asseurem a parlar", ha dit.

Albiach ha assegurat que no sabia si el projecte pressupostari que presentarà el Govern accentuaria la despesa social o seguiria una "lògica neoliberal", i ha considerat "paradoxal" que l'independentisme busqui en declaracions públiques acostar posicions amb els comuns mentre al seu grup encara no se li ha presentat "res". En l'àmbit social, ha indicat que els comuns tenen cinc "eixos prioritaris" que s'haurien de plasmar als pressupostos del 2019: dependència, educació, reducció de les llistes d'espera en sanitat, actuacions en matèria d'habitatge i polítiques feministes.

També ha instat les forces independentistes a avalar els comptes acordats pel Govern de Pedro Sánchez i Units Podem: "No podrem tenir uns pressupostos socials a Catalunya si no tenim els 2.200 milions d'euros que arribarien amb l'aprovació dels pressupostos estatals". Albiach ha recordat, en aquest sentit, que "la situació financera" de la Generalitat era "complicada". Preguntada pels escenaris que s'obririen en cas que el Govern no aconseguís aprovar els pressupostos de l'any que ve, Albiach ha assegurat que la convocatòria d'eleccions "no solucionaria les coses".

JxCat veu marge d'acord amb els comuns

La portaveu adjunta de JxCat i portaveu de la Crida Nacional per la República, Gemma Geis, ha afirmat que veia marge d'acord amb els comuns per aprovar els pressupostos i els ha demanat que no siguin "equidistants davant la repressió de l'Estat" contra l'independentisme. En declaracions a l'agència Efe, Geis ha reconegut que JxCat tenia interès a negociar amb els comuns els pressupostos de la Generalitat per al 2019, encara que ha subratllat que el seu eventual suport als comptes catalans no els convertiria en "una crossa o un pegat" del Procés.

"Entenc que no vulguin ser un pegat del sobiranisme, però no han d'equiparar els que apliquen la repressió amb els que representem una opció legítima, que es pot compartir en un grau o un altre", ha afirmat. Després de destacar que Catalunya en Comú-Podem respectava els "drets fonamentals" i tenia fins i tot un diputat processat en les causes del Procés, Joan Josep Nuet, Geis ha emfatitzat que "ells més que ningú" poden entendre que no han de ser "equidistants amb la repressió".

Geis ha afirmat que hi havia "espai suficient" per arribar a acords amb els comuns en polítiques socials, encara que ha advertit que la Generalitat, en les circumstàncies actuals, té una quantitat de recursos "finita". En l'actual context, amb polítics a la presó i uns altres fora d'Espanya, ha insistit que els comuns no poden ser equidistants: "Si no volen ser una crossa de l'independentisme, el que tampoc poden ser és una crossa de la repressió".

Sobre la CUP, que s'ha anat distanciant de JxCat i ERC els últims temps, la diputada independentista ha manifestat "respecte": "La CUP serà al costat nostre davant la repressió que també ha patit i per avançar cap a la República, des de la seva discrepància i diversitat estratègica amb nosaltres", ha afirmat.