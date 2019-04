Els comuns reclamen un impost verd del 3% a les grans fortunes per lluitar contra el canvi climàtic

A green new deal. Els comuns han reclamat avui crear un impost verd contra les grans fortunes que tenen responsabilitat en la destrucció del planeta. Un impost que hauria de servir per finançar la transició energètica per salvar el planeta, en paraules del candidat, Jaume Asens, enfront "dels qui l'estan destruint cada dia". "És una obligació moral", ha sentenciat el cap de llista, que ha denunciat que "si el planeta fos un banc ja s'hagués rescatat".

L'eurodiputat Ernest Urtasun ha explicat que aquest impost gravaria el patrimonis superiors a un milió d'euros i que es podrien recaptar fins a deu mil milions d'euros a l'any a l'Estat. "Tenim una factura energètica molt gran que depèn de l'energia nuclear i cal que ens dotem de recursos per facilitar la transició energètica", ha remarcat.

Un nou pacte climàtic pel futur de les noves generacions que han presentat amb l'eurodiputada i presidenta del grup Verd-Aliança Lliure Europea, Ska Keller, a la seu dels comuns. "És un dels reptes que els diferents governs del bipartidisme no s'han atrevit a afrontar, però que cal afrontar ja perquè les noves generacions estan sortint massivament al carrer per marcar-nos el camí", ha subratllat Asens, que ha parlat d'un "15-M verd".

Keller ha deixat clar que els estats membres de la UE poden impulsar aquest impost de manera individual, però sí ha ressaltat que es necessària una cooperació perquè "si un país segueix utilitzant carbó serveix de poc que el del costat utilitzi energies renovables". En aquest sentit, Keller s'ha mostrat molt crítica amb el paper dels socialdemocrates europeus. "No han fet res en relació a aquest impost i quan s'han de prendre decisions no ho fan", ha lamentat. Urtasun també ha recordat que els socialdemòcrates europeus han donat suport als acords comercials d'Europa amb els EUA i el Canadà (TTIP i CETA). Uns tractats que, segons l'eurodiputat, "no són compatibles amb el canvi climàtic".

Asens ha denunciat que Units Podem va presentar una proposta semblant que es va incloure en els pressupostos que el PSOE no ha complert. "Si no estem nosaltres no s'atrevirà perquè és un dels acords que va incomplir quan vam arribar a un acord sobre els pressupostos pels deutes i les dependències que té amb aquests poders econòmics i per la vinculació que tenen dirigents d'aquests partits amb consells d'administració de grans empreses", ha explicat el candidat.

Keller, que ha recordat que la cimera pel clima de París estableix que la temperatura no pot pujar dos graus i que ja ho ha fet un grau i mig, ha afirmat que porten treballant des de fa deu anys des del Parlament Europeu per crear una nova manera de desenvolupar l'economia. "Organitzar el sistema de manera amicable amb el clima i moure'ns cap a l'energia renovable fomentant el transport públic i l'economia social", ha subratllat la presidenta dels verds europeus. Un nou sistema que crearia molts llocs de treball i que impediria que el PBI baixés entre un 15 i un 25% com augura el Banc Mundial Europeu. "És per tant molt urgent lluitar contra el canvi climàtic", ha conclòs.