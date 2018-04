Els comuns rebutgen el "debat del qui" i recriminen a Puigdemont que no parli dels objectius de la legislatura

La crida a la paciència de Carles Puigdemont en l'entrevista d'aquest diumenge a TV3 no ha agradat a Catalunya en Comú, que recorda que el "rellotge corre per a la gent", encara que sembli que "per a alguns partits" no ho faci. En roda de premsa a la seu del partit, la portaveu dels comuns, Elisenda Alamany, ha recriminat al president que no parlés de quins són els "objectius de la legislatura". "Fa massa temps que debatem sobre el qui i hem de parlar sobre el què i el com", ha criticat la portaveu de la confluència.

En aquest sentit, Alamany ha subratllat que el "context d'excepcionalitat" fa necessària la configuració d'un govern i s'ha referit a la manifestació d'aquest diumenge a Barcelona com un punt de partida perquè les forces polítiques "en prenguin nota" per donar sortida al "bloqueig". Catalunya en Comú presumeix que la "transversalitat" que es va reflectir a l'avinguda Paral·lel beu del "front antirepressiu" que fa setmanes que exigeix el partit encapçalat per Xavier Domènech.

Preguntada per la negativa de Puigdemont a deixar l'acta de diputat, Alamany no ha volgut entrar a valorar l'estratègia dels exiliats i s'ha limitat a demanar que es formi un "govern efectiu" que faci "avançar el país i no recular". "Tenim l'autogovern suspès i l'objectiu passa per fer un govern al més aviat possible que pensi en el país", ha insistit. La número 2 dels comuns ha instat els independentistes a no fer-se "autoboicot" i abandonar les estratègies de "desconnexió". "El boicot que alguns partits fan al PP no ha fet més que suposar un autoboicot i posar el PP fins a la cuina", ha lamentat.

D'altra banda, Alamany ha tornat a criticar el PSC per no haver assistit a una manifestació que es posicionava a favor de "resoldre a través de la política els problemes polítics". "Com molts dels seus votants, [ho veiem] amb absoluta perplexitat", ha assenyalat Alamany, amb referència a la negativa dels socialistes a assistir a la mobilització.