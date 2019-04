Els comuns releguen Podem a un segon pla en la campanya

La presència de candidats de Podem en la campanya dels comuns està sent de moment escassa. Dels tretze actes que ha celebrat fins ara En Comú Podem, només en comptades ocasions ha pujat a l’escenari algun membre de la formació lila que forma part de les llistes electorals. El cas més simptomàtic és el de la secretària general de Podem Catalunya, Noelia Bail, que només ha participat en un acte del circuit principal tot i encapçalar la llista del Senat a Barcelona. La màxima responsable de Podem va ser al míting que la confluència va fer diumenge a Sant Feliu de Llobregat, però no ha pres part en cap altre acte, ni tan sols en el tret de sortida de la campanya.

Falta de coordinació i comunicació

Bail admet a l’ARA “desequilibris” en la campanya entre els dos partits que conformen la confluència i ho atribueix a la falta de coordinació i comunicació: “Calen espais d’igualtat en la presa de decisions i un reconeixement mutu”. Però la secretària general de Podem Catalunya mira de minimitzar la poca rellevància que està tenint el seu partit i revela que en l’acte central del dia 24, on hi haurà el presidenciable Pablo Iglesias, sí que hi intervindrà. Sigui com sigui, Podem celebrarà un acte propi diumenge a Barberà del Vallès, per marcar perfil, que comptarà amb la participació del secretari general d’Aragó, l’exeurodiputat Pablo Echenique. Fonts dels comuns rebaten les crítiques i recorden que el candidat Jaume Asens va ser un dels fundadors de Podem, tot i que admeten que “s’estan promovent dirigents de renom de l’espai, com Ada Colau o Gerardo Pisarello”.

El de Bail és un cas que es repeteix. Mar García, que ha sigut diputada al Congrés en les dues últimes legislatures, tampoc ha gaudit de gaire protagonisme fins ara tot i ser la número 3 de la candidatura. García va ser al míting de dissabte a Lleida i dilluns a la trobada amb la cúpula de Pimec; dijous sí que va fer doblet a Maçanet i a Lloret de Mar, però només va intervenir a la capital del Segrià i a la localitat costanera de la Selva. La que també ha sigut diputada a la cambra baixa, Alicia Ramos, número 8 de la llista, només se l’ha sentit un cop, al míting de dilluns a Rubí.