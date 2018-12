Els comuns veurien "molt de mínims" que la reunió Govern-Moncloa acabi només amb un calendari de trobades

La portaveu de Catalunya en Comú - Podem, Susanna Segovia, ha considerat aquest dijous que seria un resultat "molt de mínims" que de la reunió entre governs en sortís un calendari de trobades, tal com ha apuntat la consellera de la Presidència, Elsa Artadi. "Aspirem que tinguin unes quantes coses més a dir-li sobre emergència social. Em semblaria una proposta molt de mínims sortir amb un calendari de trobades i una taula de diàleg, que creiem necessaris però els donem per fet. És un mínim, però és massa mínim; hem d'anar més enllà d'això", ha defensat en una roda de premsa al Parlament.

La portaveu dels comuns ha apostat perquè l'agenda social sigui un dels temes principals de la trobada. Els comuns defensen que un dels temes principals de la reunió sigui "l'emergència social" i han defensat que s'han de tractar les demandes que fan col·lectius com els professors, els metges i els Bombers a la Generalitat. "És imprescindible que els que han pagat els plats trencats de la crisi i de les retallades socials no hagin de pagar els plats de la crisi territorial", ha argumentat.

La portaveu dels comuns s'ha felicitat que es produeixi una reunió entre governs i ha demanat que "realment sigui productiva". Així mateix, ha reclamat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que defensi "íntegrament" l'acord de pressupostos amb Podem davant la Generalitat i la importància de mantenir l'aliança que va fer fora Rajoy. A més, l'ha instat a presentar una proposta per sortir del conflicte que no estigui supeditada "a les pressions dels 'barons' i als temps judicials".

Segovia també s'ha dirigit a Sánchez per demanar-li valentia perquè faci una proposta que "inevitablement ha de passar pel dret a decidir". Al president de la Generalitat, Quim Torra, li ha reclamat que no torni a jugar a "la ruleta russa de les ocurrències" en referència a la via eslovena.