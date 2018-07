Els comuns no volen que el diàleg se “supediti” al referèndum

Catalunya en Comú - Podem té grans esperances posades en la Comissió Bilateral que demà tornarà a reunir-se set anys després de l’última vegada, un cop deixat enrere el govern del PP a l’Estat. Però no veuen la mateixa predisposició a la Generalitat i temen que situï el referèndum com una línia vermella que impedeixi negociar les altres qüestions que estan sobre la taula. Després d’assistir a la trobada ahir entre el Govern i els grups parlamentaris, la diputada dels comuns Jéssica Albiach va demanar que la negociació amb la Moncloa no estigui “supeditada” a la receptivitat que el Govern obtingui entorn del dret d’autodeterminació. Una qüestió que el conseller d’Exteriors, Ernest Maragall, ja va anunciar que volia abordar durant la reunió amb el govern espanyol, així com la situació dels presos polítics i els exiliats.

Els comuns van presentar ahir una sèrie de propostes que la Generalitat hauria de tractar amb l’Estat -la retirada dels recursos al TC contra lleis aprovades pel Parlament, el traspàs de competències previstes a l’Estatut o la creació d’una comissió específica per impulsar el diàleg que compti amb la presència dels grups del Parlament i el Congrés- i van demanar al Govern que no deixi “cadires buides”, com en el consell de política fiscal i financera, que avui no comptarà amb cap representació de la Generalitat. En la mateixa línia, la portaveu del PSC a la cambra catalana, Eva Granados, va confiar que més endavant es pugui reunir la comissió bilateral d’infraestructures, la de l’àmbit competencial i la d’afers econòmics i fiscals.

Per la seva banda, la CUP no va assistir a la reunió d’ahir per no “contribuir a una nova fase autonomista”, mentre que el PP va denunciar l’“escenificació” del Govern. “Només els interessa el Procés”, va lamentar, al seu torn, la diputada de Cs Sonia Sierra.