El procés congressual de JxCat començarà el 25 de juliol i s'allargarà fins al 3 d'octubre

Després de dos anys i mig de presentar-se a les eleccions, JxCat es constitueix aquest estiu com a partit. No ho farà, però, en un dia, sinó que el procés congressual començarà aquest 25 de juliol de manera telemàtica i acabarà el 3 d'octubre. Així ho han anunciat aquest dissabte la portaveu adjunta al Parlament i regidora a Barcelona de JxCat, Elsa Artadi, i l'alcaldessa de Girona i també diputada, Marta Madrenas, en una roda de premsa per videoconferència que també ha servit per presentar el nou logo de la formació, Junts, i el nou color corporatiu, un verd clar.

Primer de tot han explicat que han obert una web per inscriure's a JxCat i, en aquest sentit, Madrenas ha demanat a tots els electes del partit, bona part d'ells del PDECat, que "se sumin" al projecte. Després ha especificat què es farà concretament el dia 25: es triarà la mesa que ha de pilotar el congrés i s'iniciarà el procés participatiu que durarà tot l'estiu i acabarà amb l'aprovació de les ponències organitzativa i política el 3 d'octubre. En aquest període també s'ha d'escollir la direcció del partit, malgrat que ara per ara encara no han donat una data concreta de quan serà. Ho detallaran, ha dit Artadi, a finals de la setmana que ve.

"Perquè hi hagi direcció hi ha d'haver un procés democràtic, i això no es pot fer tot el dia 25", ha asseverat la regidora de Barcelona, que ha explicat que s'ha d'aprovar un reglament electoral i deixar un període per escollir els dirigents del partit. De fet, també ha assegurat que seran les persones que s'inscriguin a JxCat les que decidiran si permeten o no la doble militància, un element clau de cara a aglutinar els militants del PDECat. Fins ara el Partit Demòcrata ha assegurat que ells no la permetran i que si es volen inscriure al partit de Puigdemont hauran de donar-se de baixa de la formació de David Bonvehí. L'expresident opta, de moment, pel contrari. Preguntada directament per aquesta qüestió, Marta Madrenas, que a diferència d'Elsa Artadi és militant del PDECat, ha dit que s'inscriurà a JxCat malgrat tenir el carnet del Partit Demòcrata i ha defugit dir si es donarà o no de baixa abans. El que ha dit, de fet, és que espera que s'apuntin al partit de Puigdemont tots els associats de la formació de Bonvehí. "La militància va aprovar transitar cap a JxCat", s'ha reafirmat.

Així doncs, el dubte és ara si davant de la decisió de Puigdemont la direcció del PDECat començarà a obrir expedients a tothom que s'inscrigui a Junts per Catalunya. L'alcalde d'Igualada i membre de l'executiva, Marc Castells, va evitar afirmar-ho en una entrevista recent a l'ARA. "Per coherència personal i política s’ha de fer veure que no pots estar en dos partits", va dir en el seu moment. Consultades per aquesta qüestió aquest dissabte, fonts del PDECat responen que "encara queda una setmana" per decidir què fer amb aquesta qüestió. I és que el fet de veure quin és el volum de persones que s'inscriuen al nou partit de Puigdemont també serà un indicador de quin és el suport de Bonvehí a les bases del PDECat.

L'expresident Puigdemont va convocar el 2 de juliol passat un congrés constituent de la formació de Junts a través d'un manifest que van signar una cinquantena de persones. Ho va fer sense esperar l'acord amb la direcció del PDECat, que es resisteix a diluir-se dins de JxCat perquè "seria una dissolució de facto". Aquest dissabte, el portaveu de la formació, Marc Solsona, en una entrevista a l'ACN, ha assegurat que el partit té una borsa d'associats "disposada" a afrontar unes eleccions en solitari: "Estem preparats pel desacord". Paral·lelament, la Crida, que és l'altra organització que també està pendent de sumar-se al projecte, acaba aquest dissabte la seva consulta interna sobre si dissoldre l'entitat i que els seus associats entrin un per un al partit de Puigdemont –la fórmula per unificar l'espai que ha posat sobre la taula l'expresident.

Engegarà les primàries quan hi hagi convocatòria electoral

Que el progrés congressual de JxCat acabi el 3 d'octubre és un fet a tenir en compte de cara als plans de Puigdemont per fer eleccions a Catalunya. L'expresident, el seu entorn i bona part dels consellers s'havien pronunciat per fer els comicis a finals d'any, una aposta que es reafirma ara amb el calendari exposat aquest dissabte per la reordenació. El dubte és ara si el president de la Generalitat, Quim Torra, que és qui té la potestat per decidir la data de les eleccions, està en la mateixa línia.

Tal com va explicar l'ARA, el cap de l'executiu ja va traslladar a Puigdemont la data en què volia celebrar les eleccions, que segons diverses fonts consultades se situava a l'octubre, i fins i tot hi ha qui concretava en el dia 4. El pla del cap de l'executiu passava, doncs, per convocar la cita a les urnes al mes d'agost, després d'haver modificat els pressupostos del 2020 el 21 de juliol per la pandèmia i presentat el pla de recuperació econòmica el dia 31.

Tot això era, però, abans dels rebrots de covid-19 de l'àrea metropolitana i Lleida. "La data electoral no la fixem nosaltres", ha dit Elsa Artadi, que ha remarcat que la potestat és del president de la Generalitat. "No depèn de nosaltres ni del procés congressual", ha insistit, malgrat admetre que Torra està directament condicionat per la situació de la pandèmia i la crisi econòmica i social que se'n deriva. "Això pot fer que prengui una decisió o una altra. El president ha dit que convocaria quan tingui encarrilada la crisi", ha acabat.

Artadi: "Deixem al marge el període electoral i si es prenen decisions ja actuarem en conseqüència [...]. Serem flexibiles"

És per això que ha explicat que ara per ara el procés congressual no preveu primàries per escollir el pròxim presidenciable a les eleccions catalanes i que, en tot cas, s'engegaran quan el president convoqui els comicis. "Deixem al marge el període electoral, i si es prenen decisions ja actuarem en conseqüència [...]. Serem flexibiles", ha acabat Artadi.

El 25 de juliol, doncs, no acaba res per a Junts, sinó que tot just començarà un procés congressual que s'allargarà tot l'estiu i que avançarà en paral·lel a les negociacions amb el PDECat.