Podem es conjura per no oblidar el carrer tot i l'entrada al govern espanyol

De poder popular a contrapoder popular. A Pablo Iglesias se li ha presentat una nova realitat de cara i no se n'amaga. Si a finals de 2016 s'apoderava del lema "lluitar, crear, poder popular" després de no aconseguir el sorpasso al PSOE a les eleccions generals, aquest dissabte ha agafat el micròfon davant les direccions i càrrecs dels partits que integren Unides Podem més com a vicepresident segon que no pas com a líder del partit del Sí se puede. Ha fet gala de les principals mesures que ha tirat endavant l'executiu de coalició, i ha deixat pel final un missatge, això sí, en la línia de no oblidar els orígens. "L'agenda 2030 no l'han construït els governs, sinó que és l'agenda de la societat civil, dels pensionistes, l'agenda dels joves que van dir que no hi ha un planeta B, que van dir que la globalització liberal era un risc per la humanitat; és l'agenda dels que saben que la democràcia és construeix amb espais de contrapoder popular", ha tancat el seu discurs.

Iglesias ha arribat a donar les gràcies a la patronal per l'acord del salari mínim a 950 euros aprovat a finals de gener i ha posat l'accent en la "solidesa del govern que potser alguns no esperaven". Unes manifestacions que arriben després d'una setmana en què han aparegut les primeres friccions entre socis a compte de les polítiques d'Interior i l'aprovació de la llei sobre les llibertats sexuals, que no ha anat a més. El vicepresident segon ha agraït al president, Pedro Sánchez, que hagi garantit que la "unitat" no flaquegés "ni un minut". Un govern "fort", ha continuat el líder de Podem, que encara ho serà més si la "ultradreta i la ultraultradreta" es manté en el marc de parlar la " Cubaveneçuela del nord". "Durarà molts anys", s'ha congratulat Iglesias.

En una trobada que ha portat per nom Caminant juntes, la posada en escena l'han protagonitzat Iglesias, el ministre de Consum i líder d'Esquerra Unida, Alberto Garzón, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Ha estat ella qui ha subratllat amb més insistència que l'entrada amb força a la Moncloa no ha de fer oblidar "d'on venim". "Hem d'estar a peu de carrer i sortir de la bombolla. Existeix la bombolla. Ràpidament l'agenda institucional t'allunya del carrer i de la gent i en cap cas ho podem permetre", ha remarcat la coordinadora de Catalunya en Comú. "Recordar-nos que només amb el govern no es podrà", ha afegit.

A les portes de l'assemblea i les eleccions

La reunió, però, s'ha celebrat a porta tancada i més enllà del missatge ha donat una imatge de cohesió orgànica davant el futur pròxim que s'acosta. D'aquí a un mes se celebrarà la III assemblea ciutadana de Podem, en la qual Iglesias serà reescollit en un clima de feble oposició, atès que Íñigo Errejón va abandonar per crear un nou espai i els Anticapitalistes també han decidit traçar un nou camí. A més, el 5 d'abril se celebren les eleccions a Euskadi i Galícia, on els liles han tancat un acord a última hora i no exempt de tensions amb Esquerda Unida, Anova i algunes marees locals, quedant fora En Marea. Serà també un examen per a l'esquerra intentar desbancar l'hegemonia d'Albert Núñez Feijóo.

Colau ha aprofitat també per anticipar-se a les eleccions catalanes i ha posat en valor l'aposta dels comuns per Jéssica Albiach com a candidata a la Generalitat. "Sense ingenuïtat" i sabent "que no és fàcil, l'alcaldessa ha demanat a les confluències d'Unides Podem que "acompanyin" els comuns en la cursa perquè Albiach sigui la "pròxima presidenta de la Generalitat". Després de destacar l'inici d'una nova etapa i recordar les "burles per equidistants", Colau ha reclamat un Govern que aposti "de veritat" pel diàleg i que deixi enrere la "polarització infame". "Un govern que no posi excuses per avançar en la justícia social, el feminisme i l'agenda climàtica", ha afegit.