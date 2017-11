El consell tècnic de l’executiu es reuneix avui convocat per Madrid

El secretari del Govern de la Generalitat, Víctor Cullell, i els secretaris dels 13 departaments es reuniran avui en la preceptiva reunió setmanal de l’òrgan que els agrupa, amb el nom de consell tècnic del Govern i que s’encarrega de preparar els afers que ha d’aprovar posteriorment l’executiu.

Però avui, per primera vegada, els continguts als quals donaran el vistiplau no aniran a parar a la taula del consell executiu de la Generalitat, sinó a la del consell de ministres. És una de les conseqüències de l’aplicació de l’article 155, que ha traslladat el poder executiu des de la plaça de Sant Jaume de Barcelona al palau de la Moncloa, a Madrid.

Convocats per un subsecretari

En l’última legislatura, el consell tècnic es reunia convocat pel número 2 d’Oriol Junqueras, el secretari de vicepresidència Josep Maria Jové. El d’avui ja està convocat per la mà dreta de Soraya Sáenz de Santamaría, el subsecretari de Presidència que, curiosament, es diu José Maria Jover Gómez-Ferrer. La trobada serà a l’edifici del carrer Sant Honorat.

Dimecres de la setmana passada, els secretaris generals de la Generalitat van rebre un breu informe procedent de Madrid que especificava que “les disposicions, actes i resolucions que hagin de ser acordades pel consell de ministres es remetran de la secretaria del Govern al secretariat del govern de la nació, amb caràcter previ a la seva elevació al consell de ministres ”.

En la reunió d’avui, el consell tècnic elevarà, per aprovar-los, avantprojectes de llei i propostes d’acord relatives a Territori i Sostenibilitat, Governació, Cultura i Empresa i Coneixement, entre els quals hi ha un projecte de decret sobre les illes Medes i la creació del Consell Científic del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Igualment, donarà llum verda a l’autorització perquè l’Ajuntament de Barcelona pugui prorrogar fins a quinze anys el contracte de manteniment i gestió del Bicing

Els dies posteriors a l’entrada en vigor de l’article 155, cada ministeri va fer a la seva manera les primeres preses de contacte amb els secretaris del Govern. Es van produir reunions per videoconferència i d’altres van ser presencials en oficines de l’administració de l’Estat a Catalunya. Per norma general, els responsables ministerials contactaven amb els seus homònims de la Generalitat amb formes amables: “Ens ha caigut un marró, igual que a vosaltres. Ara esteu en funcions i us mantindrem així fins a les eleccions”.

A les primeres hores hi va haver, això sí, un parell d’ordres taxatives: que s’asseguressin que els consellers haguessin tornat el telèfon, l’iPad i l’ordinador, i que en vint-i-quatre hores quedés despenjada la web de Presidència de la Generalitat i dels consellers.

Una conselleria sense conseller

I, finalment, van arribar els primers “homes de negre”, els que avui fa una setmana que es van instal·lar al departament d’Exteriors, mesura que s’explica per l’obsessió del govern espanyol d’assegurar-se que la Generalitat no disposi de la infraestructura necessària per explicar-se a Europa.

Amb l’objectiu que el govern de Mariano Rajoy sàpiga en què està treballant cada departament de la Generalitat, s’ha creat una plataforma informàtica on cada conselleria ha de penjar tota la informació de cada projecte. El formulari unificat porta per títol “Ficha de seguimiento de proyectos en curso Generalitat de Catalunya”.

Els secretaris de departament de la Generalitat s’han estat reunint gairebé cada dia per posar en comú els problemes de governar les conselleries en absència dels consellers, els uns a la presó i els altres a Bèlgica. Fins i tot, en un primer moment, alguns d’aquests números dos de cada departament, que són càrrecs de confiança dels consellers i que estan personalment afectats per la sort dels seus caps, van valorar la possibilitat de dimitir. Avui es reuniran per elevar a Madrid els projectes més urgents, en un consell tècnic de contingut polític molt baix.