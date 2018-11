Madrid adverteix que és "irrenunciable" que Espanya tingui veu i vot en la futura relació amb Gibraltar

La ministra portaveu, Isabel Celaá, ha advertit aquest divendres que per a Espanya és "irrenunciable" que l'acord del Brexit deixi clar que el govern espanyol tindrà veu i vot en els futurs acords amb Gibraltar. "No hi ha cap més alternativa", ha avisat Celaá. Diumenge la UE celebrarà una cimera per ratificar l'acord del Brexit i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja ha advertit que Espanya el vetarà si no s'atenen les seves peticions.

"En qualsevol acord sobre Gibraltar, Espanya hi ha de ser", ha insistit Celaá. "Això és així ara i ho ha de ser en el futur", ha subratllat. La ministra portaveu no ha volgut avançar l'estat de les negociacions però no ha descartat que Sánchez no vagi a la cimera de diumenge en el cas que prèviament no hi hagi un acord sobre Gibraltar. Isabel Celaá ha recordat que Espanya sempre ha sigut "un soci lleial" i ha demanat a la UE "que tingui més en compte la posició" de Madrid.

Espanya havia deixat clar des del principi de les negociacions del Brexit que quan el Regne Unit ja no formés part de la Unió Europea, Espanya volia tenir un paper destacat per determinar la futura relació amb el Penyal. A última hora, i sense que el govern espanyol n'estigués al corrent, Brussel·les va acceptar que el paràgraf on es deixava clar que Madrid hi tindria veu i vot quedés eliminat de la declaració política del Brexit que fixa com serà la relació futura entre Londres i la UE. E spanya ha denunciat "nocturnitat i traïdoria" dels negociadors.

Renovació de la cúpula del CGPJ

En la roda de premsa posterior al consell de ministres, Celaá també ha carregat contra el PP per la seva actuació respecte a la renovació del Consell General del Poder Judicial. Ha advertit que la decisió del PP de retirar-se del pacte "bloqueja una institució tan important i imprescindible" com el CGPJ. A més, Celaá ha criticat la mesura proposada pel líder del PP, Pablo Casado, de canviar el procés de renovació de CGPJ i que la votació de vocals no passi per la cambra baixa, com dictamina el model de llei des del 1985.

Després de la decisió del PP de trencar l'acord d'aquesta renovació dimarts passat, tant PSOE com Podem van retirar les seves llistes de candidatures i així les dues formacions van evitar la votació que s'havia de produir el dijous al ple del Congrés.

Cessament de l'advocat de l'estat

Quan li han preguntat pel cessament de l'advocat de l'estat, Edmundo Bal, Celaá ha sentenciat que es tracta d'una "qüestió de confiança". La ministra ha assegurat que quan algú està nomenat i se li perd la confiança doncs "se'l destitueix". Això és així perquè, en paraules de la ministra, els advocats de l'estat tenen una "dependència jeràrquica".

Respecte a la reprovació de la ministra de Justícia, Dolores Delgado, per aquesta qüestió, la portaveu ha manifestat que Delgado compta amb el suport de tot el "govern" i que compleix la seva "missió cada dia". Delgado va ser reprovada aquest dijous al Congrés, per segona vegada, després que el PP presentés una moció per, a parer seu, "haver instat" l'Advocacia de l'Estat a descartar el delicte de rebel·lió dels presos polítics.