EN DIRECTE | Solé promet "tolerància zero" al seu departament amb l'assetjament

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, està compareixent des de les 10 hores davant del Parlament per via telemàtica. Forma part de la ronda de compareixences que estan fent tots els consellers per donar explicacions sobre què han fet els seus departament durant la crisi del covid-19. En el cas de Solé, la principal feina de la conselleria es centra en intentar ajudar els catalans que han quedat atrapats a l'estranger.

És la primera compareixença de Solé com a conseller des que va ser l'escollit per aquest càrrec, ocupant la vacant deixada per Alfred Bosch. Bosch va dimitir el 10 de març arrel de la informació publicada per l'ARA sobre el cas d'assetjament sexual del seu excap de gabinet a la conselleria Carles Garcias. En la seva compareixença, Solé no ha defugit la qüestió i l'ha abordat des del principi. Ha promès "tolerància zero" amb qualsevol tipus d'assetjament, sigui laboral o sexual. També ha assegurat que la conselleria està garantint que totes les víctimes que "han patit aquesta situació estiguin en tot moment acompanyades". "No podem permetre que una situació així es torni a repetir", ha conclòs.