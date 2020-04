Solé promet "tolerància zero" d'Exteriors amb els casos d'assetjament

"No podem permetre que una situació així es torni a repetir". Així s'ha pronunciat aquest dimecres el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, sobre el cas d'assetjament sexual que es va produir al seu departament abans de la seva arribada. Un cas revelat per l'ARA i que va derivar en la dimissió del llavors conseller Alfred Bosch. Solé ho ha dit en una compareixença per via telemàtica davant del Parlament.

L'objectiu de la compareixença era donar explicacions sobre què ha fet la seva conselleria davant la crisi del covid-19, però Solé ha començat la seva exposició abordant el cas d'assetjament. Era la primera vegada que parlava davant la cambra des que va ser nomenat i ha argumentat que no podia defugir-ho. El conseller ha promès "tolerància zero" amb qualsevol tipus d'assetjament, ja sigui laboral o sexual, perquè és "una agressió als drets humans i les llibertats col·lectives".

També ha assegurat que el seu departament ha treballat perquè les persones que "han patit aquesta situació estiguin en tot moment acompanyades" i ha garantit que respectarà els protocols interns de la Generalitat que dicten com s'ha d'actuar davant d'aquestes situacions. Aquest protocol no es va aplicar quan manava Bosch. Solé ha intentat marcar distàncies en aquest sentit. "Si es dona un cas activarem de forma immediata qualsevol protocol", ha resumit. La tesi del conseller és que no pot garantir "risc zero" que un fet així es repeteixi mai més, però sí que pot prometre una reacció ràpida i diametralment diferent de la que es va donar.

1.950 catalans atesos

En el terreny dels efectes del covid-19, Solé ha defensat la tasca que està fent el seu departament i les delegacions de la Generalitat a l'estranger per ajudar els catalans que estan fora. Segons dades de la conselleria, n'ha atès 1.950 i, d'aquests casos, n'ha pogut resoldre satisfactòriament un 80%. Això vol dir que d'aquest percentatge una "gran majoria" han pogut tornar casa i, els que no ho han fet, se'ls ha ajudat a buscar el millor confinament possible. Els països amb més catalans afectats són els Estats Units, Austràlia, Argentina, Mèxic i Alemanya, però hi ha casos en un centenar d'estats.

Solé ha explicat que el principal problema són els preus "abusius" que s'han trobat els ciutadans que han intentat volar cap a Catalunya. Bitllets que en condicions normals podien valer entre "300 i 400" euros i que amb la crisi del coronavirus havien crescut fins als "1.300". El conseller ha ofert "col·laboració i coordinació" a l'Estat en tots els àmbits –ja ha parlat amb la ministra d'Exteriors Arancha González Laya–, però ha criticat que el govern espanyol no ha actuat bé en aquesta crisi. "Si ens han trucat al departament és perquè hi havia un buit", i aquest buit, segons Solé, era el generat per les ambaixades i consolats espanyols. També ha criticat que des de dilluns s'hagi relaxat el confinament dur.

"Una persona de diàleg"

Abans de plegar, Bosch va ser un dels representants de la Generalitat a la taula de diàleg amb l'Estat que es va celebrar a finals de febrer. Solé no ha revelat si ell ocuparà aquest buit, però sí que s'ha reivindicat com "una persona de diàleg". Així, s'ha compromès a reactivar la comissió bilateral Generalitat-Estat, una feina que va començar Bosch però que no va completar, ja que el virus ho ha deixat tot en suspens. Malgrat tot, Solé ha dit que aquesta comissió –en què els governs català i espanyol aborden conflictes competencials– només avançarà si també ho fa la taula de diàleg, en la qual segons ell s'hi ha de parlar d'autodeterminació i amnistia.

Cs i PP exigeixen retallades

L'oposició ha passat de puntetes pel cas d'assetjament, però alguns grups han avisat Solé que, quan passi la pandèmia, demanaran una compareixença "específica" per abordar el tema. Sobre com afrontar la crisi generada pel covid-19, els grups han ofert diverses receptes, algunes d'elles contraposades. Per exemple, Susana Beltrán (Cs) i Daniel Serrano (PP) han exigit al departament que retalli despeses per dedicar-les específicament a altres conselleries que estan en la primera línia de la lluita contra el virus. Per exemple, per a taronges i populars, s'haurien de tancar les delegacions a l'exterior i fer servir els 7,5 milions d'euros que costen per a altres tasques.

En canvi, Susanna Segovia (comuns) ha demanat que la crisi no afecti determinades partides de la conselleria, com la que està prevista per la cooperació al desenvolupament, i Carles Riera (CUP) li ha retret a Solé manca d'ambició i de "mirada llarga" en els seus plantejaments. Ferran Pedret (PSC) s'ha mostrat molest per alguns comentaris de Solé cap al govern espanyol i li ha retret que recorri a la "politiqueria" davant d'una pandèmia tan greu com l'actual.