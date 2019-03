La conselleria d'Economia ja ha despenjat la pancarta amb el llaç blanc per la prohibició de la JEC

La conselleria d'Economia ja no llueix el llaç blanc que es va penjar per donar suport als presos polítics i intentar burlar la prohibició dels llaços grocs per part de la Junta Electoral Central (JEC). Segons ha avançat TV3 i han confirmat a l'ARA fonts del departament que encapçala el republicà Pere Aragonès, la pancarta que hi havia a l'edifici ha estat retirada a iniciativa pròpia, després que la JEC donés ordres a Interior per retirar, mitjançant els Mossos, tots els símbols dels edificis públics abans de les 15 hores d'aquest divendres.

651x366 La seu de la conselleria d'Economia aquest divendres al matí, després que hagin retirat la pancarta amb el llaç blanc / FRANCESC MELCION La seu de la conselleria d'Economia aquest divendres al matí, després que hagin retirat la pancarta amb el llaç blanc / FRANCESC MELCION

La pancarta amb el llaç blanc que demana la llibertat de "presos polítics i exiliats" continuava a primera hora d'aquest matí a la façana del Palau de la Generalitat, segons ha informat l'ACN. En paral·lel a les ordres d'Interior, la JEC va portar ahir el president de la Generalitat, Quim Torra, a la Fiscalia per un delicte de desobediència, que podria suposar-li la inhabilitació. Després de conèixer la decisió de la Junta, Torra va assegurar que defensarà la llibertat d'expressió "fins a les últimes conseqüències".

Borràs: "Entenc que els Mossos han de fer la seva feina"

En declaracions a la SER, la consellera de Cultura, ha confirmat que el cap del Govern està disposat a anar fins al final amb la defensa dels llaços, i ha arribat a comparar l'actitud amb la de Rosa Parks, l'activista estatunidenca que el 1955 va desobeir l'ordre de cedir un seient de l'autobús a un blanc que no volia viatjar dret. "Els petits gestos són els que poden canviar les coses", ha dit.

La situació a Economia, doncs, no és unànime a tots els edificis de la Generalitat. Borràs, de fet, ha explicat que no ha donat cap ordre perquè es retirin els llaços de la seu del seu departament. Qui serà candidata de JxCat al Congrés el 28-A, ha recordat que els Mossos tenen de termini per treure els símbols fins les 15 hores i ha assegurat entendre que la policia catalana ha de fer "la seva feina".

La seu de la Generalitat a Girona també retira el llaç blanc de la façana

La delegació de la Generalitat a Girona també ha retirat el llaç blanc amb una franja vermella que ahir al migdia van penjar a la façana de l'edifici. A primera hora d'aquest matí els treballadors l'han despenjat, de manera que no hi ha estat ni 24 hores. Alguns treballadors també havien col·locat dos llaços negres al balcó de l'edifici i també els han despenjat a primera hora.