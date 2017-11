Els advocats dels consellers empresonats: "Seria una nova aberració dictar presó per a Forcadell"

Els advocats dels consellers empresonats confien que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els altres membres de la mesa querellats, que declararan dijous al Tribunal Suprem, evitin la presó. "Seria una aberració", ha dit Jaume Alonso Cuevillas, advocat que defensa el president Carles Puigdemont i també els consellers del PDECat Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Lluís Puig i Clara Ponsatí. En una entrevista a Catalunya Ràdio amb Andreu Van den Eynde, que defensa els consellers d'ERC Oriol Junqueras, Carles Mundó, Dolors Bassa i Raül Romeva, creuen que el precedent de la justícia belga pot suposar un canvi important.

Segons han dit, la decisió d'un jutge belga de deixar en llibertat Puigdemont "evidencia a nivell internacional que la justícia espanyola no ofereix garanties", tal com opina bona part del sobiranisme, pel que és possible que "algú comenci a reaccionar al respecte" a l'Estat. Els advocats consideren que s'ha empresonat els consellers per "condicionar-los" i per "atemorir qualsevol sentiment d'autodeterminació que hi pugui haver a Espanya".

La presó preventiva és "injustificada"

En el recurs que presentaran aquest dilluns contra la presó provisional dels consellers, han coincidit en afirmar que la presó preventiva "és la mesura més extraordinària". Segons Cuevillas, "la presó és una mesura excepcional, en aquest cas injustificada i el risc de fugida està descartat". "Suposaria estar 20 anys, amb les penes que es demanen i fins que prescrigui el delicte, en la clandestinitat", ha dit.

Consideren que el recurs "té possibilitats" de prosperar, sobretot perquè la decisió la prendrà un jutge "més garantista", tal com es va demostrar quan va permetre ajornar una setmana la declaració de la mesa. Segons els advocats, aquest poc marge de temps que dona la justícia espanyola és una manera "d'acontentar els de l''a por ellos'" i forma part d'una "estratègia on la presó juga el paper d'amenaça".

Van den Eynde ha recordat que ara mateix "hi ha 4 tribunals diferents que estudien el mateix cas", es refereix al Tribunal Suprem, l'Audiència Nacional, el Tribunal Superior de Justícia i un jutjat d'instrucció de Barcelona. En la mateixa línia, Cuevillas ha afegit que el Tribunal Suprem hauria de reclamar la competència a l'Audiència Nacional per jutjar "aquest suposat delicte de rebel·lió", però que això es podrà després de les eleccions del 21-D, quan els imputats recuperin la seva condició d'aforats.

Segons Cuevillas, si el president de la Generalitat "posa un peu a Espanya, serà immediatament detingut". El lletrat ha explicat que l'extradició de Puigdemont es podria evitar qüestionant la "possibilitat de tenir un judici just" a l'Estat espanyol. Així, el lletrat ha dit que encara que formalment hi ha separació de poders, l'Audiència Nacional ha assumit "acríticament" els arguments de la Fiscalia, un organisme "nomenat pel govern espanyol".

Puigdemont està "tranquil" però "preocupat"

Alonso-Cuevillas, que acudirà a Brussel·les a col·laborar en la defensa de Puigdemont, ha explicat que ahir a la nit va parlar amb l'expresident català i que aquest es troba "tranquil, encara que preocupat per la situació dels seus companys de govern presos".

Segons el lletrat, ahir va traslladar a Puigdemont el "missatge explícit" dels consellers de la Generalitat empresonats que "tenien clar que si estaven allà no és perquè una part del Govern estigui a Brussel·les. Se'ls haurien quedat igualment encara que ell s'hagués presentat", ha afegit.

Durant la seva conversa d'ahir a la nit, l'advocat de Puigdemont ha afirmat que, com "sempre", va notar "la respiració d'una tercera persona", en al·lusió a una possible intervenció telefònica.