Es constitueix una plataforma per portar observadors estatals i internacionals al judici de l'1-O

International Trial Watch - Catalan Referendum Case. Aquest és el nom de la plataforma d'entitats i associacions dedicades a la defensa dels drets humans que vol aconseguir la presència d'observadors estatals i internacionals pel judici de l'1-O. Aquest dilluns s'ha donat a conèixer en una roda de premsa al Col·legi de Periodistes i ha anunciat que el seu objectiu és fer una anàlisi i seguiment del procediment per acabar fent un informe de conclusions sobre el respecte o no als drets humans al llarg del judici.

A la presentació hi han assistit Marion Hohn, de l'Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans; Joan Tamayo, de l'Institut Drets Humans de Catalunya; Albert Caramés, de l'Institut Internacional per a l'Acció Noviolenta; Anaïs Franquesa, del Centre Irídia; Mercè Barceló, del Col·lectiu Praga, i Iñaki Rivera, de l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans.

La plataforma no ha volgut avançar els seus contactes amb institucions i professionals de fora de l'Estat, per bé que han expressat la voluntat de comptar amb observadors de renom. Rivera sí que ha revelat que entre 15 i 20 acadèmics de dret penal, constitucional, internacional i processal constituiran un grup que assistirà al judici i farà un seguiment del procés. Un col·lectiu que beu de la llista de docents que han signat un parell de manifestos rebutjant el delicte de rebel·lió i sedició en els fets del Procés. Rivera ha assegurat que es procurarà que cada dia hi hagi algun dels membres al Suprem per tal de seguir el judici i ha confiat que el tribunal autoritzi la seva presència.

"El motiu s'ho val i hi ha gent interessada en venir perquè no és un tema que vingui d'ara, sinó que fa un any que està preocupant moltes institucions europees", ha deixat clar Tamayo, que ha assenyalat que des de l'Institut s'està treballant per la presència dels observadors internacionals. Malgrat que no han volgut donar noms, els presentadors de la plataforma han asseverat que es vol "obrir el focus" respecte als professionals que van fer seguiment del referèndum de l'1 d'Octubre i que també és probable que s'aconsegueixi el suport d'espai de l'Amèrica Llatina.

Independència i finançament privat

Els ponents han posat èmfasi en la independència de la plataforma respecte als partits polítics i l'administració pública. Així, Franquesa ha insistit que el finançament provindrà de les donacions de particulars i d'entitats privades que vulguin ajudar a la iniciativa i que actuarà amb independència del departament d'Exteriors –que també vol portar observadors internacionals– i, per tant, del Diplocat. Les donacions es podran fer a través de la pàgina web.