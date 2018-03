La mesa acorda continuar tramitant la llei per permetre la investidura a distància

La mesa ha desestimat les peticions de reconsideració que van presentar Ciutadans, PSC i PP perquè el Parlament no admetés a tràmit la reforma de la llei de presidència per permetre la investidura a distància. La cambra catalana continua, així, la tramitació de la modificació d'aquesta llei i ara s'obre un període de quatre dies per presentar esmenes un cop la proposta que va presentar en solitari JxCat es publiqui al 'Butlletí Oficial del Parlament'.

Amb tot, Ciutadans i el PSC tenen previst recórrer al Consell de Garanties Estatutàries. El portaveu del partit taronja, Carlos Carrizosa, considera que la tramitació per lectura única d'aquesta reforma de la llei de presidència contravé l'Estatut i les mesures cautelars que el Tribunal Constitucional va decretar al mes de gener sobre la investidura de Carles Puigdemont. L'alt tribunal va advertir que el candidat a la investidura havia de ser presencialment a la cambra catalana per poder ser investit.

JxCat va presentar la modificació d'aquesta normativa en solitari i amb l'objectiu que Carles Puigdemont pogués ser investit a distància. Roger Torrent, però, no va incloure el debat sobre l'admissió a tràmit d'aquesta modificació perquè va al·legar defectes de forma. Ara, amb el mateix text sobre la taula, la mesa ha decidit tramitar-lo.