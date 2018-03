La contradicció de Melgar

El fiscal general de l’Estat, Julián Sánchez Melgar, va proposar primer i, davant la discrepància d’un dels seus subordinats, va ordenar després, la llibertat sota fiança per al conseller d’Interior, Joaquim Forn. El fiscal Fidel Cadena, un dels quatre del Tribunal Suprem que porten les actuacions, quan va exposar el posicionament davant la sala de recursos va assenyalar que, per imperatiu legal, en virtut de l’article 25 de l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal, demanava la llibertat de Forn sota fiança de 100.000 euros. Va afegir que, segons la fiscalia, no existeix risc de reiteració delictiva, ja que ha contret una malaltia i, per tant, hi ha raons humanitàries que ho justifiquen.

Què havia passat? Ahir al matí, abans de la vista del recurs d’apel·lació, Sánchez Melgar va convocar al seu despatx, al carrer Fortuny de Madrid, el fiscal Cadena, encarregat d’assistir a la vista de Joaquim Forn i Jordi Sànchez. El fiscal general de l’Estat va apuntar que havia de sol·licitar la llibertat de Forn, donada la situació del conseller, que havia donat positiu al bacteri de la tuberculina, i la inexistència de risc d’incórrer en reiteració de delictes. Fonts pròximes a Sánchez Melgar van concretar-ho així a l’ARA: “Adverteix que el risc de reiteració delictiva és nul, que ha contret una malaltia i que per raons humanitàries calia demanar la seva llibertat”.

Problema: el fiscal Cadena defensava a la vista davant la sala penal l’escrit presentat al magistrat instructor de la causa, Pablo Llarena, el 12 de març, en què s’oposava a la llibertat del conseller d’Interior.

L’escrit sostenia que la malaltia es podia curar a la presó d’Estremera i emfatitzava el risc de reiteració delictiva, apuntant l’acord entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana per posar en marxa el procés constituent per redactar una Constitució durant aquesta legislatura. Per tant, la discrepància entre l’escrit presentat i la nova posició era total. Sánchez Melgar, però, estava convençut que era necessari canviar de criteri. Fonts consultades per l’ARA van assegurar ahir que el fiscal general coneixia l’escrit del dilluns 12 en què es negava a demanar la llibertat de Sànchez, i hi havia donat suport. Però, després, amb el nou posicionament va ordenar a Cadena modificar el seu discurs.

Melgar nega les ingerències

Després de la reunió, segons han relatat fonts jurídiques, els altres fiscals que actuen en el cas es van reunir amb Sánchez Melgar per arribar a alguna solució, però el fiscal general va insistir que no existia risc de reiteració en el cas de Forn i, a més, en la raó humanitària, que havia d’atendre la malaltia. ¿Va haver-hi alguna influència de l’àmbit polític sobre la posició de Sánchez Melgar? A la Fiscalia General de l’Estat i a la Fiscalia del Tribunal Suprem hi ha molts rumors. Sánchez Melgar assegura que va arribar a la conclusió després de tornar diumenge d’un viatge oficial a Cuba i havent analitzat les circumstàncies de Forn.

El que sembla evident és que és un fet excepcional que s’expressés aquesta discrepància tan obertament i en una vista. El fiscal general de l’Estat ja ha plantejat les seves idees. Quan Carles Puigdemont va viatjar a Dinamarca, va sol·licitar l’euroordre a Llarena. Amb el nou viatge a Finlàndia, Melgar estudiarà tornar a demanar la detenció del president.